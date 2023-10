Lonato del Garda: convegno dedicato alla biografia 2023

Arte dell’Io e Umanità è lieta di annunciare il prossimo Convegno dedicato alla Biografia. Questo incontro si propone di far conoscere il tema della biografia attraverso interventi di carattere conoscitivo, laboratori attivi e momenti di condivisione, per poter fare esperienza del profondo valore che il lavoro biografico porta nel mondo.



Insieme alle altre attività culturali organizzate da Arte dell’Io e Umanità, questo appuntamento desidera celebrare l’anniversario del Convegno di Natale e della Pietra di Fondazione del Bene (24 dicembre 1923 – 1 gennaio 1924).



Partecipazione in presenza e online

Il Convegno alternerà momenti di diversa natura per poter partecipare il tema della biografia seguendo da vicino diversi punti di vista.

Nel pomeriggio di sabato vengono organizzati cinque diversi laboratori per vivere l’esperienza del lavoro biografico.

Nel modulo di iscrizione al Convegno avrete la possibilità di dare la preferenza a due laboratori, uno come prima scelta e l’altro come seconda.

Questo permetterà agli organizzatori di creare gruppi omogenei nella numero di persone, di modo da offrire una valida esperienza attiva.

Al momento della registrazione sabato mattina, verrà comunicata la partecipazione al laboratorio.



Info, programma dettagliato e iscrizione sul nostro sito: https://www.artedellio.it/eventi/convegno-dedicato-alla-biografia-2023/