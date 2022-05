Lonato del Garda: corso di fotografia in Rocca

4/5/2022 - 29/6/2022

Rocca visconteo-veneta

Fotografare non solo per il piacere di immortalare un luogo, una persona, una situazione, ma anche per esprimere sé stessi, indagare nel profondo del proprio io, creare un sottile trait d’union fra l’occhio di chi scatta la fotografia e il soggetto ripreso. In un’epoca di selfie e di scatti facili col cellulare, tutti si illudono di essere bravi fotografi. Ma in realtà non è così. Ci vogliono capacità tecniche, sensibilità, conoscenze, cultura per realizzare scatti perfetti ed esprimere l’artista che è in noi. Questo lo scopo del corso di fotografia di base organizzato nella Sala Alta del Capitano all’interno della Rocca di Lonato del Garda dalla Fondazione Ugo Da Como.



Intitolato “Fotografia in Rocca”, il corso si terrà a cadenza settimanale, il mercoledì, dal 4 maggio al 15 giugno.

A condurlo, un maestro d’eccezione e di grande sensibilità artistica, il noto fotografo/artista bresciano Salvatore Attanasio, autore delle immagini della mostra “Gli Otisi nella Casa del Podestà” che sarà inaugurata venerdì 6 maggio 2022, alle ore 17, sempre nella Sala Alta della Casa del Capitano.



I 6 incontri in programma, di un’ora e trenta ciascuno (dalle 17 alle 18.30), si terranno nella Rocca di Lonato del Garda nelle giornate del 4-11-18-25 maggio, 8 e 15 giugno e i due pomeriggi del 22 giugno (uscita fotografica di gruppo all’interno della Rocca) e del 29 giugno (proiezione e commento tecnico/estetico delle immagini dei partecipanti).



Gli argomenti del corso “Fotografia in Rocca”:



4 maggio

L’apparecchio fotografico, struttura e componenti.

Le tipologie; compatte, reflex, grande formato.

Metodi di ripresa: program, le priorità, manuale, correzioni.

Cenni sulle ottiche e sugli accessori.



11 maggio

Dalla pellicola al sensore, la transizione.

L’ambiente analogico, il digitale; le differenze.

Le pellicole in breve, schemi, dimensioni e proprietà del sensore.

Capire la relazione tra tempo di scatto e apertura del diaframma.



18 maggio

Misurare la luce; l’esposizione, gli ISO.

Valutazione empirica, matematica, strumentale.

Le tipologie di illuminazione, ambiente, artificiale, mista.

La messa a fuoco, gli schermi, profondità di campo.



25 maggio

Lo spazio colore; la sua struttura, sintesi additiva e sottrattiva.

L’uso dei filtri, la polarizzazione, le dominanti.

Temperatura del colore, bilanciamento del bianco.

Introduzione alla fotografia digitale.



8 giugno

Il file di una immagine; lo standard JPEG, i formati TIF e Raw.

Risoluzione, definizione, pixel, dpi, ppi; capire la terminologia.

Scalabilità e dimensione dell’immagine in relazione ai parametri scelti.

Impostare la ripresa in funzione del risultato.



15 giugno

Impariamo a fotografare; predisporre l’apparecchio alla ripresa.

Evitare gli errori più comuni di impostazione, esposizione e inquadratura.

Estetica dell’immagine, i generi fotografici, la composizione.

Prepariamo l’immagine per la stampa.



22 giugno – Uscita fotografica di gruppo all’interno della Rocca



29 giugno – Incontro con proiezione e commento tecnico/estetico delle immagini dei partecipanti.



COSTO: 50 euro a persona