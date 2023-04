Lonato: convegno "i mercanti di uomini e il business dell'umano"

Steadfast, Organizzazione Umanitaria internazionale, da sempre impegnata nella promozione e nella difesa della Cultura dei Paesi che versano in costante disagio economico, al fine di garantirne uno sviluppo sostenibile, con il passare degli anni è stata chiamata ad operare nel campo della difesa dei diritti umani e della lotta contro lo sfruttamento divenendo, grazie ai risultati raggiunti, un punto di riferimento in questi ambiti per i governi e per le organizzazioni internazionali.

I principi etici cardine che sostengono l’agire di Steadfast sono: il rispetto della vita, la legalità, la correttezza, la sussidiarietà, la neutralità e la responsabilità sociale.



"In un momento storico in cui il concetto stesso di diritti umani è compromesso da chi ne fa un uso strumentale per avallare desideri personali, riteniamo sia di fondamentale importanza sensibilizzare la cittadinanza contro lo sfruttamento degli esseri umani, aprendo un focus sulla spinosa questione dell’immigrazione clandestina, suggerendo ed illustrando iniziative che i governi possano intraprendere per operare nel massimo rispetto di ogni singolo migrante. Spesso quella a cui assistiamo è una vera tratta di esseri umani, un mercimonio travestito da accoglienza a tutti i costi", spiega il Presidente di Steadfast, Dott. Emmanuele Di Leo.



Questo il presupposto da cui si muove il Convegno, dal titolo "I mercanti di uomini e il business dell’umano" in programma il 29 Aprile alle ore 20:30 presso la Sala degli Specchi della Biblioteca comunale di Lonato del Garda, introdotto e moderato da Francesco Boezi, giornalista de “Il Giornale”. In questa occasione così importante Steadfast porterà all’attenzione del pubblico fatti, vissuti e dati incontrovertibili, scevri da strumentazioni ideologiche, offerti per un confronto con chi ha la possibilità politica di invertire la rotta.



Ad aprire il Convegno saranno i video messaggi con i saluti istituzionali dell’On. Maria Teresa Bellucci, Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Onorevole Giovanni Donzelli, Vicepresidente del COPASIR e responsabile dell’Organizzazione di Fratelli d’Italia che, non potendo essere presenti fisicamente, hanno voluto far sentire la loro vicinanza attraverso questo mezzo. Per l’Amministrazione comunale di Lonato del Garda porterà i saluti l’Assessore al Turismo, Cultura ed Eventi, Dott.ssa Mariangela Musci.



Il convegno entrerà nel vivo con i saluti introduttivi a cura del Sen. Gianpietro Maffoni, del Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia, Dott. Diego Zarneri e di Mirko Cominelli, Presidente del circolo FDI di Lonato del Garda.



Il Convegno entrerà nel vivo con l’intervento del nostro fondatore e Presidente, Dott. Emmanuele Di Leo, che illustrerà, anche tramite l’operato di Steadfast, la situazione geopolitica relativa alla questione della tratta di esseri umani e allo sfruttamento conseguente. Proporrà soluzioni concrete che mirino al miglioramento della gestione dell’accoglienza dei migranti e, soprattutto, ad un maggior sviluppo della cooperazione internazionale.



La serata vedrà la partecipazione, in veste di relatore d’eccezione, dell’Eurodeputato On. Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d'Italia al Parlamento Europeo e membro dell'ufficio di presidenza del Gruppo dei Conservatori e Riformisti europei (ECR).



Sarà poi la volta di Don Anthony Nnadi, nato in Nigeria, laureato in teologia, filosofia e bioetica presso l’Ateneo Pontificio Regina Apostolorum, Dottore di ricerca in bioetica e autore di numerose pubblicazioni, il quale affronterà lo spinoso argomento della serata dal punto di vista della dottrina sociale della Chiesa.



Infine, l’intervento del Prof. Edmund Ugwu Agbo, nigeriano, cofondatore di Steadfast e membro del direttivo. Fin dalla fondazione dell’Organizzazione Umanitaria, ha diretto la gestione e lo sviluppo delle opere in Nigeria. Offrirà alla platea l’esperienza di numerosi anni di servizio nell’anti-tratta operante nell’Africa Subsahariana, spiegando cosa si cela dietro questo bieco mercato dell’umano.



“Solo la consapevolezza e una vera presa di coscienza della realtà, frutto del continuo rimandare un problema ormai di dimensioni enormi, potrà portare ad una tanto auspicata soluzione” – afferma Emmanuele Di Leo.

Info, interviste & accrediti:

Francesca Frigerio

Ufficio di Presidenza e Direzione Steadfast (NGO)

Tel +39 331 6211451 - Email: segreteria@steadfastfoundation.org