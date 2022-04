Lonato del Garda: camminare in salute

Un'ora e mezza di attività in mezzo alla natura, suddivisa in un'ora circa di camminata e 30 minuti di esercizi di stretching e rinforzo muscolare, sotto la guida di un chinesiologo esperto di movimento e postura. Serve una tuta, scarpe da ginnastica e per chi volesse dell'acqua.



Ritrovo tutti i giovedì mattina alle ore 8.30 presso la Scuola agraria di Lonato del Garda. Il rientro è previsto per le ore 10.00. Partecipazione gratuita



Organizzato dal Gruppo Escursionisti Lonato del Garda



Franco 348 2296592