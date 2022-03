Lombardia: Giornate dei castelli e borghi medievali 2022

Ritornano anche per questa primavera le attesissime “Giornate dei castelli, palazzi e borghi medievali” che ad ogni edizione permettono a migliaia di visitatori di scoprire le bellezze storiche e artistiche della media pianura lombarda.

Diventano ben 24 i manieri e borghi fortificati, sparsi nella pianura tra Bergamo, Brescia, Cremona e Milano, che potrete esplorare durante le 11 date previste dalla manifestazione: ogni prima domenica del mese, da marzo a giugno e da settembre a novembre, più tutte le festività, da Pasquetta al 25 aprile, dal 2 giugno al 1 novembre 2022.

Tante le novità anche per quest’anno, con la stampa di una mappa dettagliata con la descrizione di tutte le realtà storiche e architettoniche presenti nel circuito organizzato dall’associazione Pianura da scoprire, che sarà distribuita a tutti i visitatori. Numerose anche le new entry come pure le località che tornano ad aprire i propri portoni dopo due anni di chiusure dovute alla pandemia: una varietà di proposte per i tanti visitatori che già dall’autunno 2021 sono tornati ai livelli del 2019, quando gli ingressi annui si attestarono sopra quota 20mila.



La città di Crema offre ben due nuove località: la Pro Loco promuove un tour nel centro storico, ricco di edifici di pregio, mentre il palazzo privato Zurla De Poli, sempre in centro città, apre le porte delle sue splendide sale dove i visitatori saranno accompagnati dagli stessi proprietari. Nella bergamasca sarà visitabile il comune di Covo, che oltre a testimonianze di epoca medievale condivide con il comune di Calcio la peculiarità dei murales sparsi nel centro storico, mentre saranno aperti anche il castello Silvestri sempre a Calcio, il prestigioso palazzo Visconti di Brignano e il palazzo Oldofredi Tadini Botti di Torre Pallavicina.



Il circuito è così diffuso nella pianura lombarda perché nel Medioevo questo territorio ha rappresentato un importante confine, in particolare tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, che oggi ha lasciato numerose eredità in termini architettonici e di fortificazioni, unitamente a preziose testimonianze storiche e artistiche. Immersi nella pianura si potranno scoprire luoghi di solito non fruibili al pubblico, imponenti e suggestive dimore di grandi condottieri, luoghi di battaglie e leggende, come pure tanti piccoli scorci di borghi spesso ai margini dei circuiti turistici.



In ogni località si potranno effettuare visite guidate e partecipare ai numerosi eventi che i comuni organizzano in concomitanza delle giornate di apertura. Molto apprezzata dal pubblico anche la formula proposta, vincente per semplicità e autonomia organizzativa: i visitatori possono liberamente scegliere quali e quante realtà visitare sulla base degli orari di apertura di ciascuna località, sempre consultabili e aggiornati sul sito dell’associazione Pianura da Scoprire: www.pianuradascoprire.it.

DETTAGLI SULLE VISITE: ORARI, RITROVI, COSTI ED EVENTI COLLATERALI PER OGNI LOCALITA’

Padernello – fraz. di Borgo san Giacomo (BS)

Castello

Il Castello di Padernello si erge oggi nelle sue possenti ma eleganti forme di maniero, circondato dal fossato a dominare con la sua figura il piccolo paese che fu della nobile casata dei Martinengo. Tra i punti di riferimento storici e culturali della bassa bresciana, il Castello di Padernello fu edificato nel XV secolo e fu più volte rimaneggiato nel tempo fino a trasformarsi nel ‘700 in villa signorile con la conformazione ancora visibile oggi. Location di gran fascino circondato dal fossato e dotato di ponte levatoio tuttora perfettamente funzionante, il Castello di Padernello è gestito e valorizzato dall’omonima fondazione che accompagna i visitatori in interessanti visite guidate alla scoperta dei segreti del maniero.

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00 e 17:30. Prenotazione obbligatoria.

Green Pass obbligatorio.

Costo della visita:

– Adulti intero: € 7,50,

– Ridotto: dai 13 ai 25 anni € 5,00, mentre dai 6 ai 12 anni € 3,00

– Gratuito fino a 6 anni

Per info e prenotazioni:

– tel. 030 9408766

– mail: info@castellodipadernello.it

– sito: www.castellodipadernello.it

Punto di ritrovo presso la Fondazione Castello di Padernello sito in via Cavour, 1 -25022 Borgo San Giacomo (BS).

Brignano gera D’Adda (BG)

Palazzo Visconti

Visita guidata a Palazzo Visconti, edificato nel XVI secolo, con analisi e lettura iconografica degli affreschi seicenteschi e settecenteschi, con particolare attenzione alla componente mitologica delle decorazioni. Presentazione della figura di Francesco Bernardino Visconti (l’Innominato dei Promessi Sposi) e della famiglia Visconti. Visita all’ esposizione permanente “Le maschere di Palazzo Visconti”, sculture lignee del XVII sec.

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 15.00 e 16.30. La visita ha una durata di circa un’ora.

Obbligatorio il Green Pass.

Costo della visita:

– intero € 7,00,

– gratis fino ai 12 anni e per gli over 65.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: brignano.proloco@tiscali.it

– tel: 334 85 40 670

– www.brignanoproloco.com

Ritrovo di fronte al Palazzo in via Vittorio Emanuele II, n. 36 Brignano Gera D’Adda.

Accessibile per disabili

Calcio – il paese dei muri dipinti (BG)

Tour dei murales

Con un’originale idea l’Amministrazione Comunale ha deciso di trasformare le vie e le piazze di Calcio in una vera e propria galleria d’arte a cielo aperto. In questa esposizione, composta da 47 Murales realizzati sia da artisti di calibro nazionale e internazionale (Bodini, Faini, Repossi, Migliaccio, Longaretti, Dragoni, Boni, Baggi, Gritti) sia da Accademie delle Belle Arti (Barcellona, Brescia, Sassari, Brera, Birmingham, Vienna) sia da pittori calcensi, parte dominante ha la storia di Calcio, il suo territorio e la sua gente.

Scopri questo museo a cielo aperto grazie alle visite guidate gratuite (offerta libera) a cura delle Pro Loco Calciana, con partenza dal cortile della BCC – Via Papa Giovanni XXIII, 51.

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 14.30, 15.30 e 16.30.

Obbligatorio il Green Pass.

Cani ammessi, tour gratuiti, adatti per carrozzine.

Massimo 20 persone per turno.

Per info e prenotazioni:

– mail: prolococalciana@gmail.com

Parcheggio consigliato: piazza San Vittore. Ritrovo nella antistante piazza della Banca di Credito Cooperativo.

La visita ha una durata di 45 minuti / 1 ora.

Accessibile per disabili

Calcio (BG)

Castelli Silvestri

Il castello Silvestri sorge sulle rovine di una villa romana del II sec. D.C. Le vicissitudini del castello furono numerose e a causa della sua posizione di confine fu inizialmente fortificato ed inseguito sottoposto a diverse ristrutturazioni. Oggi la costruzione presenta un duplice aspetto: la parte verso ovest ricorda l’austerità della costruzione fortificata, mentre a est, con i giardini pensili e le serre suggerisce l’idea di una residenza signorile. Diventò proprietà privata nel 1956.

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: alle ore 10, 11, 14 e 15.

Obbligatorio il Green Pass

Costo della visita

– 4,00€

– gratuito per bambini fino ai 12 anni e per potatori di handicap

Per informazioni e prenotazioni:

tel. 348. 2867272 dalle ore 16 alle 18 (anche whats app)

Ingressi al castello: pedonale da Via della Chiesa Vecchia mentre con auto da Via Basse -Oglio Sotto (capienza parcheggio massimo 40 posti auto).

www.castellosilvestri.com

Parzialmente accessibile per disabili

Cassano d’Adda (MI)

Borgo storico

Non visitabile domenica 6 marzo

Cavernago (BG)

Castello

Il castello di Cavernago esisteva già nel sec. XIII, era dotato di fossato ed apparteneva ai Canonici della Cattedrale di S. Alessandro in Bergamo. Da loro il condottiere Bartolomeo Colleoni lo acquisì con due atti del 1470 e 1473. Da lui passò ai suoi discendenti, i Martinengo Colleoni. Negli anni ’20 del sec. XVII gran parte del complesso venne decorato con pregevoli affreschi; ulteriori campagne decorative seguirono lungo il resto del secolo. Nella prima metà del ‘700 venne realizzato lo scalone elicoidale attribuito all’arch. Filippo Juvarra.

I Martinengo Colleoni lo possedettero sino al 1876 e vi abitarono sino al 1885. Dal 1950 appartiene alla famiglia dei principi Gonzaga di Vescovato che ha iniziato un’opera di restauro. La visita al castello di Cavernago comprende, oltre all’ingresso in alcune sale affrescate, anche la salita alla torre che permette di ammirare il paesaggio circostante a 360 gradi. Oltre al castello è possibile visitare anche la chiesa di San Marco fatta edificare da Francesco Martinengo Colleoni e dalla moglie Beatrice di Langosco all’inizio del 1600 e la chiesetta della Beata Vergine.

Le visite guidate saranno dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00 (ultimo ingresso alle 17,00) con obbligo di prenotazione.

Green Pass obbligatorio.

Contributo per la visita:

– € 5,00

– Gratis fino a 12 anni

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: proloco.cavernagomalpaga@gmail.com

– tel. 345 1626046 (orali serali oppure whatsapp)

– www.coglia.org

La visita ha una durata di un’ora e 15.

Frazione Malpaga – Cavernago (BG)

Castello di Malpaga

Nel cuore del borgo di Malpaga si trova il castello Colleonesco, di antiche origini medioevali. Grazie alla sua rilevanza storica, architettonica e ai cicli di affreschi?ancora ben conservati, il castello è considerato una delle più interessanti costruzioni della bergamasca.

Per visitare il castello sono disponibili due opzioni: audioguida o visita guidata.

1) Opzione con audioguida

Dalle 10 alle 18 (orario continuato con possibilità di accedere all’orario desiderato): una visita tra le Sale del Castello, guidati dalla voce di Medea, la figlia prediletta di Bartolomeo Colleoni.

Attraverso la APP Malpaga Castle Experience, adatta anche ai bambini, vi addentrerete nei meandri del Castello e scoprirete avvincenti storie legate a questo luogo fuori dal tempo e le straordinarie gesta del suo famoso proprietario Bartolomeo Colleoni, Capitano Generale della Repubblica di Venezia.

Scaricate GRATIS sul vostro cellulare l’App “Malpaga Castle Experience” e portate con voi gli auricolari (con il filo, non quelli Bluetooth).

Arrivati al Castello vi verrà consegnato il codice di avvio e sarete pronti per immergervi nella storia!

Qualora non riusciste ad utilizzare il vostro cellulare o voleste aggiungere un dispositivo in più é possibile noleggiarlo ad un prezzo aggiuntivo sotto la voce “NOLEGGIO TELEFONO”

E’ obbligatoria la prenotazione.

Obbligatorio l’uso di mascherina e Super Green Pass.

Per prenotare la visita con opzione audioguida bisogna utilizzare il seguente link: www.eventbrite.it

2) Opzione con guida

Visita guidata alle ore 11.30 e 15.30.

La visita ha una durata di 1 ora.

Prenotazioni al seguente link: www.eventbrite.it. E’ possibile prenotare sotto la voce “BIGLIETTI” la visita guidata con la Guida in persona.

E’ obbligatoria la prenotazione.

Obbligatorio l’uso di mascherina e Super Green Pass.

Costo della visita:

– variabile in base all’opzione scelta

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: prenotazioni@castellomalpaga.it

– sito: www.castellomalpaga.it

INGRESSO: Via Marconi 20,Cavernago (fraz.Malpaga) – BG.

Parzialmente accessibile per disabili.

Cologno al Serio (BG)

Borgo medievale

Da antico castello a rocca Veneta: le molteplici sfaccettature di un borgo medievale, le cui origini risalgono a più di 2000 anni fa. Lasciatevi trasportare in un viaggio temporale che vide Cologno contraddistinguersi come avamposto della Signoria Viscontea ed, in seguito, della Repubblica Veneta, nel quale spicca la figura protagonista del Colleoni.

Un borgo tutt’oggi conservato nella sua identità storica e nel suo splendore artistico: dall’inalterata cinta muraria alle quattro torri di ingresso al centro storico, passando per gli antichi affreschi del Cavagna. In una sola parola: incantevole.

La visita guidata su prenotazione comprenderà: la sala cavallo, l’antica Rocca ora sede del Comune, le vecchie prigioni, il fossato medioevale e il museo della Civiltà contadina.

Le visite guidate su prenotazione si terranno nei seguenti orari: 10.00, 11.00, 14.30, 15.30 e 16.30.

Obbligatorio il Green Pass.

Costo della visita:

– Intero € 3,00,

– Gratis fino ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: info@prolococolognoalserio.org

– sito: www.comune.colognoalserio.bg.it

Ritrovo per le visite guidate di fronte alla porta di via Rocca.

Parzialmente accessibile per disabili

Covo (BG)

Borgo storico

Nel borgo di Covo spicca la chiesa parrocchiale intitolata ai santi Filippo e Giacomo.

Al proprio interno custodisce la reliquia di san Lazzaro, donata alla popolazione dallo storico condottiero Bartolomeo Colleoni. Di notevole importanza la torre del castello edificato da Buoso da Dovara, unico edifico ancora esistente tra quelli edificati dal condottiere cremonese. Inoltre vari luoghi del paese sono stati abbelliti da muri dipinti che raccontano la sua storia, le sue origini e il suo legame con il territorio.

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 11.00 – 14.30 – 16.00 con ritrovo presso la sede della Pro Loco Covo in via Vittorio Emanuele II nr.12, 24050 Covo (BG). Le visite guidate sono gratuite.

Per informazioni e prenotazioni

cell. proloco: 3517090327

cell. referente Alberto Gatti: 3421106662

Parzialmente accessibile per disabili

Crema (CR)

Centro storico

La città di Crema, collocata al centro della Lombardia, divenne un centro attrattivo per la sua posizione strategica. Nel cuore della città fu eretta una cittadella difensiva caratterizzata dal Palazzo Comunale con la Torre Guelfa e la chiesa di Santa Maria della Mosa, ora Cattedrale. Fu assoggettata ai Visconti e successivamente alla Repubblica di Venezia. Ancor oggi Crema rappresenta un unicum nel panorama delle città lombarde caratterizzandosi per le sue bellezze artistiche e per le sue atmosfere seicentesche. Attraverso una passeggiata tra le stupende vie e piazze pavimentate in pietra e porfido, in una atmosfera ricca di fascino e storia, potrete ammirare bellissime chiese di svariate epoche, come Santa Maria delle Grazie e la Chiesa della SS. Trinità.Al termine di Via XX Settembre, via del centro ricca di negozi, vi accoglierà la grandiosa Piazza Duomo, il luogo con la maggiore densità di elementi storico-architettonici: la Cattedrale gotica cistercense, il Torrazzo rinascimentale, il Palazzo Comunale in stile veneziano, la Torre Guelfa di epoca comunale, il Palazzo Vescovile, elegante esempio del rinascimento lombardo, e il Palazzo Pretorio, altra opera veneziana del XVI sec.

La giornata alla scoperta di Crema potrà essere effettuata a partire dalle ore 10 con ritrovo presso il Campo di Marte (Via Giovanni Vailati c/o Parco comunale Campo di Marte, 26013 Crema CR), dove il personale addetto distribuirà materiale informativo per visitare la città: mappa con indicazione dei principali monumenti, istruzione per utilizzare l’audioguida gratuita tramite cellulare.

La visita guidata, su prenotazione, si terrà alle ore 10.30.

Obbligatorio il Green pass

Costo della visita

– 8€ a persona

– gratuito per i bambini fino ai 12 anni e portatori di handicap

Per informazioni e prenotazioni

info@prolocrema.it

Per prenotare consultare clicca qui

In più:

Alle 11.30 si visiterà la Chiesa di S. Bernardino, vera e propria pinacoteca, che al suo interno accoglie affreschi e pale d’altare dei maggiori artisti attivi a Crema tra il Cinquecento e il Settecento.

Alle 12 è prevista infine la visita guidata dell’interno della Cattedrale, elegante costruzione in stile gotico lombardo, ricca di storia ed opere d’arte.

Salita al campanile del Duomo.

Ingresso gratuito, orario d’apertura 14.00-16.30.

Visita alla sezione dedicata alle piroghe del Museo Civico di Crema e del Cremasco.

Ingresso gratuito, orario d’apertura 15.30-17.30.

Passeggiata fino al Santuario di Santa Maria della Croce, esempio architettonico d’ascendenza bramantesca.

Ingresso gratuito, orario d’apertura 7-19.

Crema (CR)

Palazzo Zurla de Poli

Edificato nel 1520 dal nobile Leonardo Zurla sulle fondamenta di un torrione medievale chiamato “El Zorla”, il palazzo è un esempio di villa di caccia dai canoni cinquecenteschi lombardi, nella stagione del dominio della Serenissima su Crema. Lo sfarzo degli ambienti si sprigiona solo una volta varcato il portone: il solenne Salone d’Onore, affrescato con la raffigurazione della storia di Amore e Psiche ispirata a Le Metamorfosi di Apuleio, e le tre sale attigue del piano nobile, sono decorati con cicli pittorici dei maggiori artisti lombardi del tempo, tra cui Aurelio Buso De Capradossi e Giovan Battista Castello, detto “Il Bergamasco”.

Il palazzo si propone come un significativo elemento che con i suoi 500 anni arricchisce la storia dei monumenti cittadini. La Famiglia De Poli, proprietaria della dimora, offre con passione la propria casa per promozione artistica e culturale, aprendo le porte ai visitatori dopo anni di restauro conservativo e secoli di estrema riservatezza. Dal 2020, Palazzo Zurla De Poli è membro dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI).

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 11:00, 15:30 e 16:30 con obbligo di prenotazione e Green Pass rafforzato.

I tour con guida di un’ora in piccoli gruppi alla dimora cinquecentesca si svolgeranno a partire dalla Corte e dal giardino all’italiana degli anni trenta del ‘900 per proseguire all’interno, alla scoperta delle 4 stanze del piano nobile, interamente affrescato e arredato, esempio di valore del raffinato manierismo lombardo del secolo XVI.

Costo della visita:

– Adulto: € 10,00,

– Gratuito per gli under 12 e per i disabili.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail:info@palazzozurla-depoli.it

– per messaggio al: 339 8086059

Ritrovo per la visita presso Palazzo Zurla De Poli – Crema, via Tadini 2 , centro storico (Parcheggio vicino).

Parzialmente accessibile per disabili (la dimora presenta una scalinata d’ingresso al palazzo priva di ascensori).

Martinengo (BG)

Borgo medievale

Martinengo ha una storia antica che, partendo dai Romani, passa dai Longobardi, cui si deve il nome della città, per arrivare alla Repubblica di Venezia e a Bartolomeo Colleoni.

Passeggiando lungo i suoi portici medievali ammirerete le vestigia medievali e scoprirete tutti gli aneddoti della sua lunga storia!

La visita dell’antico borgo di Martinengo, di origine romana, prevede un itinerario che comprende i resti della torre del castello altomedievale, i caratteristici portici quattrocenteschi di Via Tadino, la facciata dell’antico palazzo comunale e la particolarissima torre dell’orologio, i pregevoli affreschi dell’ex Convento di Santa Chiara. Infine visita esterna del “Filandone”, maestoso esempio di archeologia industriale nonché set del film “L’albero degli zoccoli”.

Le visite guidate si terranno alle ore 10.30, 14.30 e e 16.00 con obbligo di prenotazione.

Green Pass obbligatorio.

Per tutta la giornata, lungo i portici medievali, si terrà lo storico mercato del collezionismo e dell’antiquariato.

Costo della visita:

– Intero € 5,00,

– Gratis fino ai 12 anni.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: info@martinengo.org

– tel. 0363 988336 (mar-gio-ven-sab dalle 9.00 alle 12.30)

Ritrovo biglietteria presso la? sede della Pro Loco in Via Allegreni, 29 (centro storico).

Accessibile per disabili.

Orzivecchi (BS)

Borgo storico

Non visitabile domenica 6 marzo

Pagazzano (BG)

Castello

La visita al castello di Pagazzano comprende: il palazzetto cinque-settecentesco con l’imponente camino con i fregi viscontei, l’originale pavimento in cotto, la scalinata in pietra a ventaglio, la corte d’onore dalla pavimentazione in mattonato, il Mastio da cui si può ammirare il paesaggio, la visita del Museo della civiltà contadina (allestito nei suggestivi sotterranei) e del museo multimediale dei “Castelli di confine”.

E’ possibile inoltre visitare il M.A.G.O. – Museo Archeologico delle Grandi Opere – con i reperti rinvenuti negli scavi archeologici delle importanti infrastrutture pubbliche che hanno interessato la pianura bergamasca.

Le visite guidate si terranno dalle 9.00 alle 12.00 (ultimo ingresso ore 11.30) e dalle 14.00 alle 17.00 (ore 17 partenza ultimo gruppo) con obbligo di prenotazione.

Green Pass obbligatorio.

Costo della visita:

– variabile in base ai percorsi di visita.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: visitepagazzano.gcc@gmail.com

– tel. 320 2220411

– sito: www.comune.pagazzano.bg.it.

Ritrovo di fronte al Castello in Piazza Castello.

Durata visita completa Castello e Musei 2 ore; visita solo al Castello circa 1 ora, visita solo al Museo Archeologico circa 40 minuti.

Parzialmente accessibile per disabili.

Pandino (CR)

Castello Visconteo

L’accesso al Castello Visconteo di Pandino sarà possibile con la prenotazione di Visite Guidate. I visitatori verranno accompagnati in piccoli gruppi, di massimo 15 persone, alla scoperta di spazi esterni, esposizioni e sale. Il percorso prevede la visita alla corte interna, porticati e ingressi, ad alcune sale del piano terra, al loggiato, all’esposizione permanente dedicata a Marius Stroppa, alle sale didattiche ed alla Sala affreschi. La durata della visita sarà di circa 50 minuti.

Le visite guidate, su prenotazione, si terranno nei seguenti orari: 11.30, 14.30 e 16.00

Green Pass obbligatorio.

Costo della visita:

– Adulti intero: € 5,00,

– Ridotto: € 4,00 (Adulti over 70 – Visitatori dai 6 ai 18 anni – Insegnanti muniti di certificazione – soci FAI),

– Gratuito (Fino a 6 anni – diversamente abili con un accompagnatore – guide turistiche munite di tesserino di abilitazione).

Per info e prenotazioni:

– tel. 338 7291650 (WhatsApp) / 0373 973350

– mail: turismo@comune.pandino.cr.it

Le prenotazioni dovranno essere fatte tramite email, telefono o whatsapp, la richiesta deve comprendere giorno e orario scelto e devono essere indicati anche i dati di un referente per la prenotazione (nome, cognome, numero cellulare).

I visitatori potranno attendere la guida davanti all’ufficio turistico, ingresso sud del castello Visconteo (Via Castello, 15 – Pandino)

Pumenengo (BG)

Castello Barbò

Visita al castello Barbò di Pumenengo situato all’estremo confine sud della provincia di Bergamo. L’ampio cortile interno è di forma trapezoidale con pavimentazione in ciottoli. L’intera struttura è realizzata in cotto e borlante di fiume. Sul lato sud al primo piano, che doveva essere il piano “nobile”, vi è un grande salone con pareti interamente affrescate, oggi usata come sala consiliare.

Le visite guidate su prenotazione si terranno alle ore 10.00 e 11.00 mentre nel pomeriggio si terranno alle ore 14.00, 15.00, 16.00 e 17.00.

Alle ore 15.15 partenza per un tour più completo che comprenderà anche il santuario della Madonna della Rotonda costo € 6,00 con partenza sempre da Piazza Castello.

Green Pass obbligatorio.

Costo della visita:

– Intero (visita castello, san Giorgio e chiesa Parrocchiale) € 5,00,

– Tour completo (con l’aggiunta della visita al Santuario della Madonna della Rotonda) € 6,00,

– Gratuità per gli under 12.

Gli amici a 4 zampe possono entrare solo nel castello.

Per informazioni e prenotazioni:

– tel. 339 6434403

– mail: annlanz@libero.it

– sito: www.comune.pumenengo.bg.it

Ingresso in Via Piazza Castello Barbò, 3 Pumenengo.

Parzialmente accessibile per disabili.

Rivolta d’Adda (CR)

Borgo storico

Non visitabile domenica 6 marzo

Romano di Lombardia (BG)

Borgo storico e Rocca

Visita al borgo storico che conserva un impianto tipicamente medievale. Il percorso di visita partirà dal porticato del Palazzo della Ragione (Piazza Roma) per poi proseguire con la visita interna della Basilica di San Defendente. Si proseguirà alla scoperta del Palazzo della Ragione, dello splendido Palazzo Rubini, dei portici della Misericordia e di Porta Brescia. Infine visita al Cimitero Vecchio.

La visita guidata, su prenotazione, partirà alle ore 15.00 in Piazza Roma.

Green Pass obbligatorio.

Costo della visita:

– Intero € 5,00,

– Gratis fino ai 12 anni e invalidi.

Per informazioni e prenotazioni:

– tel. 0363 982344 Biblioteca di Romano negli orari 9-12, 14-18 (da lunedì a sabato, eccetto mercoledì mattina e sabato pomeriggio)

Parzialmente accessibile per disabili.

Solza (BG)

Castello

Non visitabile domenica 6 marzo

Torre Pallavicina (BG)

Palazzo Botti

Il Palazzo Oldofredi Tadini Botti è un gioiello del secondo Quattrocento, costruito per volontà di Tristano Sforza. Dopo la pace di Lodi del 1454 che aveva posto fine allo scontro tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Venezia, infatti venne assicurato un periodo di pace ed equilibrio territoriale.

Già nella seconda parte del 1400 divenne la dimora estiva degli Sforza, utilizzata per feste bucoliche e battute di caccia. Di particolare interesse sono alcune stanze e la loggia.

La seconda sala, che celebra il matrimonio di Elisabetta Sforza, figlia illegittima di Tristano, è interamente dedicata alla Favola di Amore e Psiche contenuta nelle Metamorfosi di Ovidio.

Le visite guidate si terranno dalle 14.00 alle 18.00 con obbligo di prenotazione.

Green Pass rafforzato obbligatorio

Per informazioni e prenotazioni:

– tel. 347.3839302 o 346.7551759

Treviglio (BG)

Museo Verticale

La città di Treviglio conserva una lunga storia! Secondo un’antica tradizione, all’epoca delle invasioni barbariche gli abitanti di tre villaggi vicini, Cusarola, Pisniano e Portoli, decisero – per ragioni di difesa – di fondare insieme un nuovo villaggio fortificato sul sito dell’attuale città. Posto all’incrocio di importanti vie di comunicazione, Treviglio dovette subire assedi e saccheggi nel corso, prima delle guerre tra Comuni e Impero, e poi tra la Serenissima e il Ducato di Milano. In tempo di pace, però, sviluppò i commerci e l’artigianato. Il Museo Verticale di Treviglio è un percorso nella storia che si sviluppa per sezioni percorrendo i sette livelli della torre civica. Salendo le scale, il visitatore si immerge in una successione di esperienze multimediali e interattive in grado di comunicare la storia della città e gli eventi collettivi che ne hanno costituito l’identità nel tempo. Dal punto più alto accessibile della torre, posto appena sotto la cella campanaria, il visitatore potrà godere di una vista eccezionale sulla pianura circostante.

Le visite inizieranno nel Museo Storico Verticale e proseguiranno nel centro storico di Treviglio; alla scoperta dei luoghi, edifici e elementi architettonici, appena conosciuti all’interno del Museo, che caratterizzano la storia della Città.

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 15.00, 16.00 e 17.00 (Durata 90 min)

Costo della visita:

– Intero € 5,00,

– Ridotto € 4,00,

– Adulto + ragazzo € 7,00,

Per dettagli su riduzioni e gratuità clicca qui.

Prenotazioni al seguente link: www.treviglio.18tickets.it

Per informazioni:

– mail:?trevigliomusei@comune.treviglio.bg.it

– sito: www.comune.treviglio.bg.it

Il luogo di ritrovo è Piazza Manara, Treviglio.

La visita ha una durata di circa 90 minuti.

Trezzo sull’Adda (MI)

Castello

Tra Milano e Bergamo, a pochi chilometri da laghi e montagne, nello scenario del Parco dell’Adda Nord sorge Trezzo. La sua storia ha radici profonde e si snoda? tra Celti, Romani e Longobardi.

Il Castello Visconteo è l’emblema di Trezzo sull’Adda e fu teatro di numerose vicende legate al Barbarossa e alle famiglie Torriani, Visconti e Sforza: secoli di cavalieri, lotte e conquiste. Dall’alto dei 42 metri della poderosa torre si può ammirare il borgo antico di Trezzo, cresciuto intorno alla fortificazione.

Le visite guidate al castello si terranno al mattino alle ore 11.00 mentre nel pomeriggio alle ore: 14.00, 15.00, 16.00 con obbligo di prenotazione (max 25 partecipanti a gruppo).

Green Pass rafforzato e mascherina ffp2 obbligatori.

Costo della visita:

– Intero € 6,00,

– Ridotto € 3,00 (bambini dai 6 ai 12 anni),

– Gratuito sotto i 6 anni.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: prenotazioni@prolocotrezzo.com

La prenotazione si deve considerare conclusa solo a ricevimento conferma da parte della segreteria. Saldo in loco. Punto cassa ai piedi della torre.

Raccolta gruppo al punto cassa 10 minuti prima della partenza

Solo parzialmente accessibile per disabili.

NOVITA’ 2022 . IL BORGO DI CONCESA

L’itinerario si concentra sulla frazione Concesa di Trezzo, narrandone storia ed evoluzione, con particolare attenzione alla storica Villa Gina, al Santuario carmelitano della Divina Maternità con la sua Madonna del Barcaiolo e all’incile del naviglio Martesana. Il Santuario sarà illustrato solo in esterna; compatibilmente con gli orari delle funzioni i visitatori potranno, al termine della visita, accedere singolarmente alla struttura secondo le regole del protocollo anti covid-19 in atto. Durata: 1 h e 30 min

La visita guidata si terrà alle ore 15.00.

Costo della visita:

– Intero € 6,00,

– Ridotto € 3,00 (bambini dai 6 ai 12 anni),

– Gratuito sotto i 6 anni.

Per informazioni e prenotazioni:

– mail: prenotazioni@prolocotrezzo.com

La prenotazione si deve considerare conclusa solo a ricevimento conferma da parte della segreteria. Saldo in contanti in loco.

Punto di ritrovo: di fronte alla Chiesa di Santa Maria Assunta, via Don Gnocchi 1, Trezzo sull’Adda.

Raccolta gruppo 10 minuti prima della partenza.

Solo parzialmente accessibile per disabili.

Visita completamente in esterna: non è richiesto green pass ma mascherina indossata per tutta la durata della visita in quanto gruppo assembrato.

Urgnano (BG)

Castello e borgo storico

Visita completa del Castello Albani. Il tour comprende: La “Sala dei Satiri”, La “Sala Rossa”, arricchita da un meraviglioso soffitto in legno a cassettoni e da un monumentale camino in pietra; La “Sala delle Grottesche” con affreschi di soggetto mitologici del XVI secolo; Il “Passaggio degli Ovali”, La “Sala degli Stemmi” e la “Sala delle 4 stagioni”. Visita al “Giardino Pensile”, arricchito dal vialetto delle statue “Grottesche” e il “Cortile del Pozzo”, che prende il nome dal pozzo in pietra recentemente restaurato. La visita guidata sarà ulteriormente arricchita dall’iniziativa “Visioni dal passato” che vedrà il visitatore calarsi nella storia con visioni di personaggi dipinti su quadri che prenderanno vita al passaggio dei visitatori raccontando le loro gesta.

Le visite guidate “Visioni dal passato” in una suggestiva atmosfera che, sala dopo sala, verranno valorizzate con visioni di personaggi dipinti su quadri che prenderanno vita raccontando ai visitatori le loro gesta. Un percorso coinvolgente e originale che vedrà il visitatore calarsi ancora maggiormente nella storia e nei fatti avvenuti nel vecchio maniero.

Un indimenticabile viaggio nel tempo in uno tra i più incantevoli castelli della bergamasca dove riscoprire la storia grazie a un percorso nelle splendide sale del vecchio maniero.

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 10.30, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 e 17.00 con ritrovo presso l’ingresso Nord della Rocca Albani.

Obbligatorio il green pass.

Costo della visita:

– Intero € 5,00,

– Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Prenotazione obbligatoria.

In più:

– Il borgo di Urgnano: un tesoro da scoprire

percorso guidato nel centro storico di Urgnano con la visita dei più importanti monumenti tra i quali l’esterno della Rocca, la chiesina della Trinità, la via Conti Albani, la chiesa dei disciplini, piazza Libertà con la parrocchiale ed il campanile del Cagnola.

La visita si terrà alle ore 10.00 con ritrovo presso l’ingresso Nord della Rocca Albani.

Costo della visita:

– Intero € 5,00

– Gratuito per bambini sotto i 10 anni.

Prenotazione obbligatoria.

– La Principessa. Il Mago e il Drago

percorso scenico per i bambini all’interno della Rocca Albani durante il quale saranno chiamati, con l’aiuto di Mago Merlino, a liberare la principessa prigioniera del terribile drago.

Le visite guidate si terranno nei seguenti orari: 14.45, 15.45 e 16.45 con ingresso dalla torre Nord della Rocca Albani.

Costo della visita:

– € 3,00

Prenotazione obbligatoria a tel. 333 2254255 o mail: prenotazioni@apu3000.it

Per informazioni e prenotazioni:

– tel. 347 8079694

– mail: prenotazioni@apu3000.it

NB: La prenotazione è ritenuta valida solo dopo la conferma scritta da parte dell’operatore.