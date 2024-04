La malattia e il "Dopo di noi": convegno Lions a Salò

Quale futuro per la diagnosi e la cura delle malattie che oscurano la mente e la vita? Quali prospettive per il “Dopo di noi”? Sono le domande che ispirano il titolo dell'iniziativa in programma per il 19 aprile prossimo, dalle ore 18, nella Sala dei provveditori sul lungolago di Salò. Il convegno è organizzato dai Lions con l'impegno in prima persona di Anna Maria Chimini Rotundo, referente sul tema di studio nazionale dedicato al “Dopo di noi” del Distretto 108 Ib2.

Esperti a confronto: venerdì 19 aprile sono attesi gli interventi di Arianna Bellucci, dipartimento di Medicina molecolare e Traslazionale dell'Università di Brescia; Giancarlo Raggi, direttore sanitario della Rsa di Salò; Paolo Zanietta, Valter Chiari e Franco Bernardi, dirigenti di Anffas e Fobap. L'evento sarà inaugurato in musica, con dolci armonie di arpa e flauto. Ingresso libero.