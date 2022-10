Il clima che cambia l’Italia: incontro con Roberto Mezzalama

Di grandissimo interesse l’incontro in programma giovedì 23 nell’ambito di “Un libro, per piacere!”: presso la Biblioteca di Travagliato sarà possibile ascoltare e dialogare con l’ingegnere ambientale Roberto Mezzalama, autore del libro “Il clima che cambia l'Italia. Viaggio in un Paese sconvolto dall'emergenza climatica” (Einaudi, 2021).

La XIX edizione della rassegna organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano, ha come filo conduttore la Bellezza: Mezzalama, nel suo saggio, racconta la grande bellezza del nostro Paese e come siamo ad un passo dal perderne, drammaticamente, tanta parte. L’autore ha raccolto la testimonianza di chi già oggi è stato toccato dalle trasformazioni in atto, una corale di voci di agricoltori, pescatori, guide alpine, maestri di sci, albergatori, guardie forestali. E ne traccia una mappa, un’analisi e possibili strategie d’uscita.

La sua è una voce autorevole: Roberto Mezzalama svolge da oltre vent'anni un ruolo apicale in una multinazionale di ingegneria ambientale. Collabora con l'Università di Harvard ed è membro del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino. La sua attività professionale lo ha portato a lavorare in oltre venti Paesi in Europa, Nord America, Africa e Asia Centrale, entrando in contatto diretto con gli effetti del cambiamento climatico: dallo scioglimento del permafrost in Canada, alla desertificazione delle savane dell'Africa.

L’evento è in collaborazione con Fondazione Cogeme e vedrà la partecipazione della dott.ssa Eugenia Giulia Grechi in dialogo con Roberto Mezzalama. L’appuntamento e per giovedì 13 ottobre, ore 21:00 a Travagliato, in Biblioteca Comunale, Piazza Ospedale 13.

È consigliata la prenotazione: Biblioteca di Travagliato 030.661004 biblioteca@comune.travagliato.bs.it.Tutti gli eventi della rassegna “Un libro, per piacere!” sono gratuiti.