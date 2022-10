Il catalogo delle donne valorose

Per la XIX edizione di “Un libro, per piacere!”, la rassegna itinerante che il Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano organizza nei Comuni del suo territorio, giovedì 6 ottobre a Roncadelle, andrà in scena “Donne valorose” con Gabriella Tanfoglio alla lettura, Davide Bonetti alla fisarmonica e Laura Sirani alla chitarra e canto.

Il reading nasce da una riduzione scenica del libro di Serena Dandini “Il catalogo della donne valorose”: una raccolta di storie di donne intraprendenti, controcorrente, spesso perseguitate, a volte incomprese, ma forti e generose, pronte a lottare per raggiungere traguardi che sembravano inarrivabili. Storie per stimolare la curiosità e la riflessione. Al racconto, che percorrerà un secolo di storia al femminile, si accompagneranno le interpretazioni musicali di Davide Bonetti e Laura Sirani.

L’appuntamento con “Donne valorose” è per giovedì 6 ottobre alle ore 21:00 a Roncadelle, Auditorium delle Scuola, via Togliatti 1/B. Per informazioni: Biblioteca di Roncadelle 030 2589631 (biblioteca@comune.roncadelle.bs.it). Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso gratuito.