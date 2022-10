Strade di parole: suggestioni letterarie fra le vie di Chiari

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile Chiari

Anche quest’anno la rassegna “Un libro, per piacere!” rinnova la collaborazione con l’Associazione Culturale l’Impronta e il Premio Microeditoria di Qualità, collaborazione che in questa XIX edizione si traduce in due suggestive passeggiate letterarie: la prima si è svolta nel verde di Villa Mazzotti, la seconda si terrà venerdì 7 ottobre e si snoderà tra le vie del centro storico di Chiari.

Accompagnati da Paolo Festa, dalle letture in itinere dell’Associazione Librellule e dal Gruppo di Cammino Faro 50.0, i partecipanti potranno scoprire (o riscoprire) quel patrimonio prezioso fatto di vicende, curiosità, accadimenti piccoli e grandi che costituiscono il fascino della storia del territorio bresciano: quella “piccola storia” locale che aiuta a comprendere la “grande storia”.

La passeggiata, quindi, sarà sia una visita guidata per conoscere angoli suggestivi e poco noti di Chiari, sia l’occasione per ascoltare brani storici e letterari, curiosità e aneddoti, tratti da testi di storia locale pubblicati da piccoli editori, custodi di questo prezioso patrimonio. Insomma, un’occasione per conoscere e amare questa piccola e bella città.

Il ritrovo per la partenza della passeggiata letteraria sarà alla Biblioteca Comunale di Chiari, Viale Mellini 2/B, venerdì 7 ottobre alle ore 18:00. È consigliata la prenotazione: al link: https://bit.ly/unlibrochiari. Per informazioni: Biblioteca Comunale di Chiari 030 7008333 (bibliotec@comune.chiari,brescia.it).