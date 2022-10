Specchio delle mie trame: interrogarsi sulla “bellezza”

La XIX edizione della storica manifestazione del Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano “Un libro, per piacere!” ha come filo conduttore la Bellezza, una parola che comprende molte cose, dalla natura all’arte, ed anche quella bellezza che ogni persona spera di trovare riflessa nel proprio specchio, con esiti non sempre entusiasmanti. Ecco allora un excursus letterario sul suggestivo tema dello specchio, proposto da Emanuela Troncana alla lettura, accompagnata dalla cantautrice Angela Kinczly, alla chitarra e canto.

“Specchio, specchio delle mie trame” è l’ironico titolo del reading che si terrà venerdì 21 ottobre a Cellatica. Da Amélie Nothomb a Italo Calvino, da Almudena Grandes a Maria Pia Veladiano; Emanuela Troncana proporrà racconti, poesie, saggi che, tra sogni e dolori, paure e ironia, parlano di specchi e, soprattutto, del rapporto con il nostro corpo e la nostra immagine. Una serata, quindi, per imparare a sentirsi un po’ più liberi da quegli stereotipi e da quei costrittivi canoni estetici che troppo spesso ingabbiano corpi e vite.

“Specchio, specchio delle mie trame” andrà in scena a Cellatica, all’Auditorium Palazzo della Cultura in Viale Risorgimento 1, venerdì 21 ottobre alle ore 21. Tutti gli eventi della rassegna sono ad ingresso gratuito. Per informazioni: Biblioteca di Cellatica 0302520837 biblioteca@comune.cellatica.bs.it