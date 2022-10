Il Moro della cima: una storia di montagna e libertà

È senza dubbio una delle voci più interessanti tra i nuovi narratori italiani, Paolo Malaguti. Autore di romanzi e saggi, ha fatto della sua terra, il Veneto, il cuore pulsante del suo lavoro di scrittore, restituendo al lettore storie vive, emozionanti, vere, in cui la malinconia si stempera spesso nell’ironia e nell’attitudine dei suoi protagonisti a non prendersi troppo sul serio. Nel 2020 ha pubblicato Se l’acqua ride (Einaudi), finalista (secondo posto) al Premio Campiello; nel 2022 è uscito Il Moro della cima (Einaudi), vita, morte e avventure di un personaggio leggendario, Agostino Faccin, da tutti chiamato «il Moro», che passò la sua esistenza sul Monte Grappa, attraversando gli orrori della Grande Guerra in un’esistenza incredibile fatta soprattutto di libertà.

Malaguti ce lo racconta con una scrittura avvincente, mescolando sapientemente italiano e dialetto veneto, strappando spesso sorrisi al lettore pur raccontando un tratto di storia molto amara del nostro Paese. Giovedì sarà a Castel Mella, ospite della rassegna “Un libro, per piacere!”, la manifestazione organizzata dal Sistema Bibliotecario Sud Ovest Bresciano che da diciannove edizioni accompagna il pubblico nei ventitré comuni del suo territorio, alla scoperta di libri, luoghi e belle storie da ascoltare.

L’autore dialogherà con Paolo Festa, presidente dell’Associazione L’Impronta di Chiari e una delle anime della Rassegna Microeditoria. L’appuntamento è per giovedì 20 ottobre alle ore 21, a Castel Mella, Auditorium “G.Gaber”, Via Onzato 54. Tutti gli eventi della rassegna “Un libro, per piacere!” sono gratuiti. Per informazioni: Biblioteca di Castel Mella 0302610870 biblioteca@comune.castelmella.bs.it