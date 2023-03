Omicidio Carol Maltesi, a Brescia la prima nazionale del libro sul caso

Mercoledì 22 marzo (giorno di uscita in tutte le librerie d'Italia) si terrà a Brescia la prima presentazione nazionale di “Sulla tua pelle” (Giunti editore), il libro che racconta il caso dell'omicidio di Carol Maltesi (risolto anche grazie all'indagine di Andrea Tortelli) di cui hanno parlato i media di tutto il mondo.

L’appuntamento alle 18.30 nell’auditorium di Confartigianato Brescia (via Orzinuovi 28). Dopo i saluti del presidente di Confartigianato Brescia e Lombardia Eugenio Massetti, con l’autore Andrea Tortelli dialogheranno il giornalista Rai Pierluigi Ferrari e la scrittrice Nadia Busato. L'ingresso è libero fino a esaurimento dei posti.

Carol Maltesi, lo ricordiamo, fu uccisa l’11 gennaio 2023 dall’ex compagno (vicino di casa e partner nel mondo dell’hard) Davide Fontana. Il bancario 43enne, in un crescendo di orrore, fece a pezzi il corpo della 26enne e cercò di bruciarlo, per poi conservarlo in un freezer. Il 20 marzo, quindi, guidò da Rescaldina a Paline di Borno, gettando il cadavere straziato in un burrone. Poche ore dopo un pensionato trovò i resti della donna e presero il via le indagini, che ebbero un impulso decisivo nell’inchiesta lampo di Tortelli (direttore di BsNews) che in poche ore riuscì a dare un nome al cadavere e a chattare con l’assassino, che fu arrestato due giorni dopo dai Carabinieri.