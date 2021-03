Due giovanissimi bresciani sul podio al concorso letterario nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Due giovanissimi bresciani di 17 e 18 anni, Beatrice e Tommaso, hanno vinto il primo premio al Concorso Letterario Nazionale "Le Parole del Geco", Organizzato dalla Scuola di Scrittura Creativa di Ciampino (Roma). Importante traguardo per una città che ha sofferto molto per il covid, un piccolo segnale che la ripartenza avviene anche grazie ai giovani.



La poesia vincitrice è pubblicata nell'immagine. ecco alcune loro parole: "La cerimonia di premiazione avverrà nei prossimi mesi e a causa dell'emergenza epidemiologica probabilmente si svolgerà a distanza. Vorrei ringraziare oltre a tutti i concorrenti, la Scuola di Scrittura Creativa Ciampino e tutti gli organizzatori, anche tutto il consiglio di classe per l'immenso supporto e la fiducia che ci ha dimostrato in questi mesi. Vorremmo leggere questa vittoria come un punto di partenza, una rampa di lancio per tutto quello che ci aspetterà in futuro e non un punto di arrivo; sono certo che la vita ci stupirà ancora (visto che non ci aspettavamo neanche questa vittoria).



Spero che ciascun lettore possa ricordarsi della sua infanzia e dell’importanza dei nonni, soprattutto anche in questi momenti di difficoltà. Spero che ciascuno si possa immedesimarsi nell’autore/protagonista e acquisire qualcosa per sé. Grazie di cuore a tutti." Entrambi i ragazzi frequentano il Liceo Leonardo Scienze Applicate di Brescia Ecco il link con la pubblicazione del verbale con tutti i vincitori: https://www.concorsiletterari.net/rassegna-stampa/2-edizione-concorso-letterario-nazionale-le-parole-del-geco-proclamazione-vincitori/