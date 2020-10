Valcamonica: Alla scoperta del Lago Moro

L'associazione Gite in Lombardia organizza, sabato 31 ottobre dalle 9.30 alle 15.30, l'escursione "Alla scoperta del Lago Moro, panorami da favola in Valcamonica".



Scrivono gli organizzatori: "La nostra camminata inizierà nei boschi vicino a Darfo Boario dove la nostra guida ci aiuterà a riconoscere i versi degli uccelli e le tracce dei mammiferi e degli insetti che popolano questo ambiente. Raggiungeremo poi il suggestivo Lago Moro, noto per la sua bellezza ma anche per una curiosa leggenda legata a una culla. Percorreremo l'intero periplo del Lago e comprenderemo meglio la sua formazione e le particolari rocce che ne formano le pareti".



Per prenotazioni: associazione.giteinlombardia.it



Informazioni tecniche

Difficoltà: Medio Facile

Dislivello: 250 m

Lunghezza: 9 Km

Tempo Totale di cammino: 3 ore (escluse le soste)

Termine gita: La gita si concluderà attorno alle 15:30

Limitazioni: Non adatto a bambini minori di 9 anni