Lago d'Iseo: tour in barca con degustazione di vini e prodotti locali

Se sei un amante dell’acqua e del buon vino quest’esperienza fa per te! Unisci entrambe le cose con questa fantastica avventura in barca su cui è proposta una degustazione di vini e prodotti del territorio accompagnati da un esperto sommelier. Un viaggio alla scoperta dei vini e dei sapori della Franciacorta e della Valle Camonica, il tutto navigando e brindando sul nostro veliero. Un’esperienza unica, in cui si alternano allegria e stupore. Lo skipper vi porterà nei luoghi più suggestivi del Lago d’Iseo per apprezzare al meglio il momento, da godere in compagnia dei tuoi amici, la tua famiglia o i tuoi colleghi di lavoro, mentre il nostro sommelier esperto non solo di vini ma anche di prodotti locali vi guiderà in una degustazione tra storia e curiosità dell’enologia locale.



Vista, olfatto e gusto saranno appagati da sapori intensi e profumi coinvolgenti. La barca su cui salirai per quest’avventura è un Ketch classico in legno con capienza fino a 8 passeggeri + 1 equipaggio. E’ caratterizzata da un pozzetto centrale e una zona prendi sole, per riposarti e gustare in tranquillità i prodotti godendo dei paesaggi spettacolari del territorio. Ci ritroveremo nella località di partenza, che dovrà essere richiesta in fase di prenotazione. La durata del tour sarà di 2 ore e 30 minuti e l’orario è da concordare con lo skipper. il tour è possibile con un minimo di 4 persone e un massimo di 8 (oltre l’equipaggio). Orario da concordare con lo skipper. Durata: 2 ore e 30 minuti. Ritrovo: Partenza da Iseo o da Lovere (da concordare con lo skipper)