Montichiari: "La biblioteca di Tebe: una festa in fondo al mare!"

La Biblioteca di Tebe: luoghi di cura dell'anima, rassegna organizzata dal Sistema bibliotecario Brescia Est, in collaborazione con l'Ufficio scolastico per la Lombardia e SEF - Formazione e Ricerca sul Neo-Funzionalismo, presenta:

Laboratorio per bambini con l'autrice Francesca Varisco: una festa in fondo al mare!



Presso la Biblioteca Comunale di Montichiari, sabato 14 gennaio alle ore 16.00



Una fiaba che raccontando gli animali del mare, parla ai bambini di come i talenti di ognuno siano preziosi e vadano condivisi mettendoli al servizio di tutti, come in una squadra. Anche se a volte capita che... ci sia chi non sta al gioco!

Al termine ogni bambino farà il suo pesciolino del cuore per creare uno specialissimo mare in biblioteca.



Per informazioni: Biblioteca di Montichiari



biblioteca@montichiari.it