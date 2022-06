Lonato: la Battaglia, pedalata cicloturistica d'Epoca

La Battaglia è una Cicloturistica per Bici d’Epoca che si snoda sulle strade e sui sentieri dei Lago di Garda ripercorrendo i luoghi della battaglia dell'Indipendenza.



Partenza alla francese, dalle ore 8.00 alle ore 8.30.

Arrivo previsto dalle 13.00 alle 16.00 circa, a seconda del percorso scelto e...salvo soste più lunghe presso gli ottimi ristori.



I Percorsi

Ogni partecipante ha la facoltà di scegliere il percorso a lui più adatto. I percorsi saranno ben segnalati con frecce rosse della Battaglia , le strade saranno aperte al traffico ed è quindi obbligatorio per ogni partecipante rispettare il codice della strada.



Percorso Corto

Percorso pianeggiante adatto a tutti i tipi di ciclisti e a tutti i tipi di biciclette d’epoca. Non presenta particolari difficoltà.

Percorso corto di 38 Km circa, pianeggiante. (NB: consigliamo utilizzo copertoni)

2 Ristori

Per affrontare il percorso Corto è obbligatorio il certificato medico non agonistico.



Percorso Classico

Il vero percorso la Battaglia che, addentrandosi nel magnifico parco delle Colline Moreniche e non solo …, regalerà paesaggi mozzafiato. Percorso lungo di 62 Km circa con 600 metri di dislivello (NB: consigliamo utilizzo copertoni)

4 Ristori.

Vivamente consigliate biciclette con il cambio.

Per affrontare il percorso Classico è obbligatorio il certificato medico non agonistico.

I ristori

I ristori sono in totale 4, due per il percorso corto e tutti e quattro per il percorso lungo.

Il primo ristoro si farà presso la tenuta Borgo la caccia, una tenuta dal fascino storico indiscutibile, immersa nello splendido ambiente bucolico del lago di Garda, qui si potranno gustare caffè e sbrisolona, una torta secca tipica del territorio mantovano.

Il secondo ristoro prevede i capunsei, detti anche " gnocchi di pane" un piatto tipico della cucina contadina mantovana. Questi favolosi gnocchi, conditi con burro e fuso e salvia, per esaltarne al meglio il sapore, si potranno gustare presso la storica piazza di Solferino.



Il terzo ristoro si farà presso la piazza di Lonato del Garda, dove si potrà gustare il mitico spiedo bresciano! Una succulenta preparazione di carni miste cotta per moltissime ore, il tipico piatto di festa dei Bresciani DOC!



L'ultimo ristoro si terrà al termine della gara, sotto la fantastica torre di San Martino della Battaglia, i partecipanti potranno quindi rilassarsi e riposarsi, festeggiando insieme con un rinfrescante gelato.