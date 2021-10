In occasione della Domenica di Carta, quest’anno dedicata al tema “Le storie delle donne nelle carte d’archivio”, il 10 ottobre prossimo (dalle 9 alle 13) l’Archivio di Stato di Brescia ha organizzato un’esposizione documentaria dal titolo “L’altra parte del nero. La presenza femminile nei procedimenti della Corte d’Assise straordinaria di Brescia”.



Attraverso documenti e fotografie conservati nei fascicoli processuali, sarà possibile rivivere le storie di alcune donne che hanno partecipato, a vario titolo, alla Repubblica Sociale Italiana: collaborazioniste, spie, ma anche mogli, fidanzate e amanti.



L’esposizione, allestita nella sala mostre dell’Archivio di Stato in via Galilei 42, sarà inaugurata alle ore 9. La si potrà ancora visitare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 fino al 31 dicembre prossimo. Per informazioni o per prenotare visite guidate, anche per le scuole, telefonare al n. 030305204 o scrivere all’indirizzo as-bs.online@beniculturali.it.

