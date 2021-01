Karma e la rivoluzione bresciana nel rap: con Mekis in "Chiederai di me"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

La rivoluzione musicale nel mondo del rap si fa anche studiando e rivalutando le origini dello stile musicale. Da questa base, decolla il nuovo singolo Chiederai di Me disponibile da oggi su Spotify e in digital download dal sito dell'etichetta indipendente bresciana, da un anno attiva anche a Genova e Savona, Cockroach International Production. Chiederai di Me è una traccia dolce che corre veloce, pur essendo un long tape di circa 5 minuti. Corre sinuosa sul beat del produttore Mekis.

Karma si avvicina al Rap nel 2012, all'età di 15 anni, dopo aver assistito casualmente ad una Battle di Freestyle tra 2 mc's. Rimase talmente entusiasta che dal giorno dopo cominciò ad abbozzare le prime rime per poi andare a registrare i primi pezzi presso il "Fatti del Rap" studio, dove conosce C (pseudonimo di Cristian Castelli). Nasce così una forte amicizia e da lui imparerà poi le basi per fare un genere che, al giorno d'oggi, è diventato il mezzo più diretto e deciso a sfogare quel senso di ribellione verso una società che perdona troppe volte i delinquenti, ma non perdona mai non i sognatori. Flow, metrica e contenuto diventano quindi radici solide su cui basarsi e formarsi.

Esce con il primo video ufficiale nel 2019 dal titolo "Quando ho perso me" per poi pubblicare il primo mixtape da solista "Tutto Torna", un viaggio di presentazione nella vita del rapper, "un biglietto da visita", che vede come collaborazioni; Dj Taglierino, noto personaggio nella scena underground a livello nazionale e altri svariati featuring. Nel 2020 vince la seconda edizione di "Show Time", un contest di brani organizzato da Strongvilla, importante etichetta discografica nel territorio mantovano che lo porterà in finale sul palco, in apertura a Kaos One, veterano e pietra miliare del rap in Italia. Nello stesso anno, conosce il produttore bresciano trapiantato a Genova, Mekis e con lui scrive ed incide “Chiederai di Me” pubblicato dall’etichetta Cockroach International Production.