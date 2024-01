Jim Herrington a Brescia

Mick Jagger e Keith Richards dei Rolling Stones, Joe Strummer dei Clash, i Rem, Tom Petty, Morgan Freeman, Dolly Parton: sono solo alcuni degli iconici ritratti di musicisti e superstar griffati Jim Herrington, il celebre fotografo americano che lunedì 29 gennaio sarà ospite all'Accademia di Belle Arti Laba di Brescia per un workshop in presenza nella sede di Via Don Vender, organizzato nell'ambito del corso di Fotografia coordinato dal professor Mauro Zanchi. L'appuntamento è fissato dalle 10 alle 17.30: oltre che agli studenti Laba, il workshop è aperto anche a fotografi o semplici appassionati. Per iscriversi è necessario inviare una mail a info@laba.edu con oggetto “Richiesta iscrizione workshop Herrington”: la partecipazione è gratuita ma meglio affrettarsi, i posti sono ovviamente limitati.

I ritratti di Jim Herrington sono apparsi sulle pagine di giornali e riviste tra i più famosi del mondo, così come su decine di copertine di album musicali, per più di tre decenni, oltre che esposti in mostre personali e collettive a New York, Los Angeles, Washington, Nashville, Milwaukee: molti di questi fanno parte di prestigiose collezioni private. Durante il workshop, Harrington svelerà i segreti del suo sguardo intimo e indagatore ma anche le storie, gli aneddoti e i retroscena della sua carriera rock'n'roll.

Non solo Brescia

Non solo Brescia: Herrington il 31 gennaio sarà al Mart di Rovereto per la presentazione italiana del suo libro “The Climbers”. Parallelamente al suo lavoro nello show business, infatti, per quasi 20 anni (e viaggiando in 10 Paesi) il fotografo ha intrapreso un lavoro di documentazione estremamente originale, immortalando con la sua macchina i protagonisti leggendari dell'età dell'oro dell'alpinismo del XX secolo, attivi tra gli anni Venti e gli anni Settanta. Il risultato? Una raccolta di 60 fotografie in bianco e nero delle icone della montagna, che ne rivelano l'umanità, l'ossessione, la determinazione, l'intelletto e, a volte, la fragilità. Il giorno successivo (1 febbraio) è in programma infine un workshop di ritratto fotografico anche nella sede trentina di Laba, sempre a Rovereto.