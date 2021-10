Il direttore della Pinacoteca di Brera James Bradburne ospite all'Accademia di SantaGiulia

Brescia – Giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 11:00, si terrà la lezione inaugurale della seconda edizione del Master di I° livello Accademico in Management delle Risorse Artistico-Culturali, Turistiche e Territoriali, visibile in diretta streming sul sito dell'Accademia di Belle Arti SantaGiulia.



Dopo i saluti introduttivi del Vicesindaco di Brescia Laura Castelletti, del Direttore dell’Accademia di Belle Arti SantaGiulia, Cristina Casaschi e del Coordinatore Didattico del Master, Prof.ssa Claudia Tacchino, James M. Bradburne, parlerà al pubblico in sala e a quello collegato in streaming con un intervento dal titolo: "Il management dell’arte tra presente e futuro". Attraverso una disamina che percorre l’esperienza dell’architetto e museologo britannico dal 2015 Direttore Generale della Pinacoteca di Brera e dell’annessa Biblioteca Braidense, Bradburne racconterà come attraverso il management ha saputo valorizzare l’arte e quali sono le azioni da porre in essere affinché i luoghi culturali possano perseguire i propri obiettivi per poter essere al servizio della società e del suo sviluppo.



L'evento è gratuito in diretta streaming sul sito www.accademiasantagiulia.it

