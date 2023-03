Isola del Garda, visite guidate 2023: info e prenotazioni

L'Isola del Garda si prepara a mettere in mostra i suoi tesori. Dal 2 aprile al 15 ottobre, un percorso della durata di circa 2 ore (insieme a una guida autorizzata) accompagnerà il visitatore alla scoperta di alcuni degli angoli più affascinanti dell'isola, come i magnifici giardini all’inglese e all'italiana, due sale della villa in stile neo-gotico veneziano e il parco naturale.

Il biglietto include imbarcazione, visita guidata e drink di benvenuto. Costo dell’esperienza:

Intero: da 36 euro a 47 euro

Ridotto: da 32 euro a 43 euro

Bambini: da 20 euro a 31 euro

I prezzi variano a secondo del porto di partenza (qui tutte le info). Prenotazione obbligatoria tramite il sito www.isoladelgarda.com.