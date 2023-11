Iseo: Maracaibo arriva in piazza Garibaldi

Dopo una prima stagione estiva da record, in cui ha rappresentato l'appuntamento fisso del martedì sera per migliaia di ragazzi di Iseo e dintorni, Maracaibo si sposta per una sera in Piazza Garibaldi, nel centro storico, con il patrocinio del Comune di Iseo. Le calde giornate estive sono ormai un lontano ricordo, ma la voglia di far festa con della buona musica non passa mai.

Segnatevi l'appuntamento: venerdì 17 Novembre dalle 20 alle 23:30 lo staff Maracaibo delizierà tutti i presenti con i suoni di Elia Gobbi e Marco Andreoli, accompagnati dalla voce di Miky Remmi. Oltre al Lido di Iseo, main sponsor dell'evento, sono tante le realtà locali e non che hanno aderito all'iniziativa: Autofelappi, Camping del Sole, Deejay Choice, Frizzj, La Pubblicità, This Is World. Per l'occasione Bar Garibaldi e Caffè Letterario gestiranno la somministrazione di cibi e bevande per offrire a tutti la miglior esperienza possibile. L’ingresso all’evento è libero ed aperto a tutte le fasce d’età.