"Io sono gioia", il nuovo romanzo di Elena Contenti

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

“Io sono Gioia” La storia di una bambina, poi giovane donna, che si affaccia alla vita non baciata dalla fortuna a causa di una lieve, ma per lei spesso devastante, disabilità. Una ragazza che porta fatalmente un nome che risuona con forza e che richiama alla luce, alla vita. Una storia potente di sensibilità, ribellione, forti legami e ferree amicizie. Che ne sarà, di lei, in questo mondo? Riuscirà a imboccare la sua strada? A lasciare una traccia nel cuore e nei pensieri di qualcuno?