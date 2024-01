“Il lungo inverno demografico in Italia e in Europa: i rischi su sanità e pensioni”. È questo il titolo del convegno in programma il prossimo 7 febbraio (dalle ore 15) nell'aula magna dell'Università di Studi di Brescia, dipartimento di Economia e Management, in Via San Faustino. L'iniziativa è promossa dalla banca Bcc Agrobresciano, Università di Brescia e ISEO, l'Istituto di Studi Economici e per l'Occupazione. “Il convegno – spiega Roberto Savona, professore di Economia in Unibs – affronta il tema dell'invecchiamento della popolazione in Europa e in Italia, con uno sguardo alle proiezioni formulate dalla Commissione Europea al 2070, riflettendo sugli impatti su spesa sanitaria e pensioni. Le tendenze demografiche in atto – conclude – evidenziano la necessità di adattare le politiche e le decisioni di spesa pubblica alle traiettorie di declino demografico in atto in Europa”.

Il convegno

Temi imprescindibili e oggi socialmente innegabili. Ne parleranno i relatori Fabiana Scapolo, a capo dell'unità "Demografia e migrazione" del Centro comune di ricerca della Commissione Europea; Fabrizio Natale, responsabile del gruppo di demografia presso la stessa unità "Demografia e migrazione"; Tito Boeri, professore e direttore del dipartimento di Economia all'Università Bocconi di Milano e senior visiting professor alla London School of Economics. Nel convegno saranno inoltre presentati i risultati preliminari elaborati dalla Commissione UE sulle dinamiche demografiche attese in Europa fino al 2070.

“Il convegno – sottolinea Giuliano Pellegrini, direttore generale di Bcc Agrobresciano – risponde alla nostra mission che ci vede impegnati a sostenere il territorio: questo attraverso un evento formativo ricco di spunti e riflessioni rivolto alle persone e alla comunità. Confidiamo che chi parteciperà possa maturare una conoscenza più profonda e una coscienza più attenta circa lo stato di salute sociale del nostro Paese e del nostro continente, e comprendere quanto l'invecchiamento demografico e lo sviluppo economico siano collegati”. Ingresso libero ma prenotazione obbligatoria: per partecipare è necessario registrarsi a questo link. L'incontro del 7 febbraio è il 57esimo convegno di studi internazionali organizzato dall'istituto ISEO.