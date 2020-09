I volti del Romanino: "Rabbia e fede"

IX edizione de I VOLTI DEL ROMANINO, la rassegna dedicata al pittore rinascimentale bresciano torna a Roncadelle, nella Chiesa Parrocchiale di San Bernardino (via Roma) venerdì 11 settembre e prosegue la settimana prossima, da venerdì 18 a domenica 20 settembre, a Pisogne nella Chiesa della Santa Maria della Neve (via della Pace, 2).



PISOGNE - Chiesa di Santa Maria della Neve.

VENERDì 18 SETTEMBRE - ore 20.45

VULNERASTI COR MEUM. Intorno al Cantico dei Cantici.

I DISINVOLTI con Massimo Altieri, tenore, Guglielmo Buonsanti, basso, Marco Saccardin, tiorba e baritono in un concerto di musica antica.

INGRESSO LIBERO. Prenotazione consigliata al numero 0364 880856.



PISOGNE - Chiesa di Santa Maria della Neve.

SABATO 19 SETTEMBRE - ore 20.45

VERGINE MADRE

con Laura Mantovi, attrice e Daniela Savoldi, violoncello.

La Vergine Maria, la Maddalena, la Veronica. Le donne protagoniste degli affreschi di Romanino prendono vita in un reading che intreccia arte, letteratura e musica, rendendo omaggio anche a straordinarie figure femminili del Rinascimento, da Veronica Gambara a S. Angela Merici.

INGRESSO LIBERO. Prenotazione consigliata al numero 0364 880856.



PISOGNE - Chiesa di Santa Maria della Neve.

DOMENICA 20 SETTEMBRE

ORE 16: ROMANINO OPERA APERTA

Incontro tra gli amministratori di città e paesi che custodiscono opere di Girolamo Romani

ORE 18: PREMIO ROMANINO

Dopo la consegna del premio a Massimo Minini, Christo, Vittorio Sgarbi, Giordano Bruno Guerri e Francesco Frangi, nel 2020 il premio sarà consegnato alla storica CHIARA FRUGONI.

INGRESSO LIBERO. Prenotazione consigliata al numero 0364 880856.



La rassegna culturale, dedicata a uno tra i più importanti interpreti della scuola lombarda, è sostenuta e patrocinata dai comuni di Roncadelle e Pisogne, dalla Provincia di Brescia, dal Touring Club Italiano ed è soggetto di rilevanza regionale della Regione Lombardia.