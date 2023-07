Caino: I Mesi delle Muse 2023

La libreria Florville di Brescia è lieta di invitarvi al nuovo appuntamento, domenica 9 luglio, con:



I MESI DELLE MUSE 2023



Sempre alle ore 17, presso la Sala al primo piano della Parrocchia di S. Alessandro (via Moretto 75, Brescia).



Questa volta è il turno di Clio, Musa della Storia. L'occasione giusta per approfondire, assieme ai nostri relatori Antonio Scaglia e Agniezska Pudlis, quel complesso mondo centro-europeo ed est-europeo, così denso di storie, e ancora oggi nell'occhio del ciclone della cosiddetta Storia con la maiuscola.



E quale guida migliore, in questi meandri, della grande letteratura del Novecento?

Scaglia, Presidente dell'Associazione Mazziniana Italiana, cultore della materia storica, ci condurrà in un percorso attraverso i mille volti e nomi, noti e meno noti, della dissidenza al regime sovietico.



Pudlis, poetessa polacca, traduttrice e viaggiatrice, amplierà ulteriormente il nostro sguardo, parlandoci della sua esperienza, delle sue letture, della sua meditazione ininterrotta sulla Storia e sull'esistenza, 'vita e destino'.

In quest'ottica storico-critica, corroborata dalla preziosa saggezza letteraria, si apriranno anche alcune brecce sull'attualità, sul conflitto russo-ucraino.



Vi aspettiamo numerosi!