Hit estiva: “Canterò una canzone”, Andrea Pimpini entusiasma anche il pubblico internazionale

“Canterò una canzone”, il nuovo singolo estivo di Andrea Pimpini, a meno di 24 ore dalla sua pubblicazione è stato già ascoltato da oltre 1.000 persone solo su Spotify. Numeri destinati a crescere visto che, sempre nelle ultime ore, molte Playlist (ufficiali e non) hanno aggiunto il brano di Andrea Pimpini nella loro lista! Link canzone: https://onerpm.link/3767789231 Oggi, Lunedì 28 Giugno, inoltre, Andrea Pimpini ha rappresentato l’Italia al Midnight Music Festival, una diretta live streaming organizzata da “Sessions Live Music” sull’omonima piattaforma, che ha visto come protagonisti artisti da tutto il mondo. Andrea ha cantato “Canterò una canzone” e due cover: “Voglio solo il tuo sorriso” e “Viva i romantici” (entrambe sono canzoni dei Modà).



La gente ha dimostrato tutto il suo affetto inviando i cosiddetti “love” che convertiti sono dei soldi! Tanti stranieri hanno dunque apprezzato l’esibizione di Andrea al punto di pagare volontariamente! L’artista abruzzese è atteso nei prossimi mesi a Civitanova, Roma, Lucca e Brescia. Il calendario live è in continuo aggiornamento… Andrea Pimpini è un cantautore di Pescara (Abruzzo). Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Un anno dopo, nel 2018, pubblica il suo primo singolo “Maledetta Realtà” che viene presentato in anteprima al Castle Fondi Music Festival e al Romics.



A Dicembre dello stesso anno Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2019, dopo aver pubblicato “Come un eroe” che viene presentato in anteprima sul canale YouTube del Romics, esce “Lacrima”, il primo disco di inediti di Andrea Pimpini. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Il 5 Marzo 2021 esce il nuovo album “Vai e non pensare”