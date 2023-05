Darfo Boario Terme: nuova guida del cammino di Carlo Magno

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Edizione aggiornata della guida del Cammino di Carlo Magno con le nuove tappe da Bergamo-Carisolo. A solo due anni dall’uscita della prima edizione della guida del Cammino di Carlo Magno arriva la nuova edizione aggiornata del Cammino di Carlo Magno scritta dagli autori Antonio Votino e Andrea Grava edita da Monterosa Edizioni.

La nuova edizione si arricchisce delle nuove tappe da Bergamo a Lovere e da Ponte di Legno a Carisolo per un totale di 225 km in 12 tappe, inoltre ed è uno strumento utile, anzi, utilissimo, per affrontare al meglio l’itinerario. Nozioni tecniche, informazioni artistiche e naturali, gastronomia, focus su la città di Bergamo, incisioni rupestri e sul Lago di Endine, d’Iseo e le valli trentine attraversate, il viandante per ogni tappa troverà descritto passo dopo passo la leggenda del Cammino fino a condurlo davanti al meraviglioso affresco del Baschenis che narra le gesta della spedizione del re dei Franchi e Imperatore del Sacro Romano Impero custodito nella Chiesa di Santo Stefano in Carisolo, e tante altre curiosità animano le pagine del libro, permettendo al turista di cogliere tutte le bellezze che il territorio attraversato offre.

La guida può essere acquistata al link : https://monterosaedizioni.it/product/il-cammino-di-carlomagno-nuova-edizioneandrea-grava-antonio-votino/ La guida promuove un turismo sostenibile, le diverse tappe sono raggiungibili tramite i trasporti pubblici, e al tempo stesso dinamico, si può vivere un’esperienza unica ed emozionante. Due amici appassionati del proprio territorio, con il desiderio di valorizzarlo e di trasmettere questa passione a tanti altri, con lo zaino in spalla a passo lento.