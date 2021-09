Padenghe: Girorientando Baby - passeggiata naturalistica per bambini

Pomeriggio di giochi ed esplorazione per bambini a partire dagli 8 anni ai 14 anni.



Passeggiata di circa 5km nella zona delle Balosse dove i nostri ragazzi, muniti di mappa, impareranno ad orientarsi. Il percorso sarà diviso in 5 tappe che permetteranno la conoscenza del nostro territorio. All'inizio della passeggiata verrà consegnato ad ogni partecipante una scheda da completare durante il percorso. Alla fine del percorso ad ogni bambino verrà consegnato un diploma e verrà timbrata la scheda che darà diritto ad una sorpresa!



Iscrizione gratuita con prenotazione obbligatoria. Max 25 bambini in conformità alle norme di sicurezza.



Per info:

030 9908889



Prenotazioni sul sito www.prolocopadenghe.it sezione eventi

