Brescia Musei: GEP – Giornate Europee del Patrimonio

Questo fine settimana si terranno le GEP – Giornate Europee del Patrimonio (European Heritage Days), la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa. In questa occasione la Fondazione Brescia Musei ha predisposto una serie di attività in presenza e online, dedicate a questo importante tema. Per tutto il weekend video immersivi, un percorso tattile e plurisensoriale, una speciale playlist con video accessibili anche in LIS saranno a disposizione per un Museo sempre più inclusivo verso tutti i pubblici.



