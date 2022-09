Brescia Musei: Giornate Europee del Patrimonio

Prezzo non disponibile

Sabato 24 e domenica 25 settembre, Fondazione Brescia Musei partecipa alla GEP – Giornate Europee del Patrimonio, la più estesa e partecipata manifestazione culturale d’Europa.



Due giornate in cui i Musei civici diventano protagonisti con speciali attività per tutta la cittadinanza, dedicate al tema “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro”.

IL PROGRAMMA

Sabato 24 settembre, ore 11.00

ISGRÒ CANCELLA BRIXIA | VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

Itinerario alla scoperta della poetica del grande artista contemporaneo Emilio Isgrò, con la visita guidata alla mostra Isgrò cancella Brixia, presso il Parco archeologico di Brescia romana e il Museo di Santa Giulia.

Il dialogo che Emilio Isgrò instaura tra l’archeologia e l’arte contemporanea, tra la storia e il presente, tra la cultura classica e la sua persistenza nel nostro tempo, tra l’arte e la natura presente nelle sue opere Le api di Virgilio, L’armonium delle allodole impazzite, Il Discobolo e l’inedito ciclo di dipinti dal titolo Brixia come Atene che avremo modo di scoprire in occasione di questa visita guidata.

Appuntamento alle ore 11.00 presso la biglietteria di Brixia. Parco archeologico di Brescia romana.

Costo: biglietto integrato ridotto + 5 € di servizio guida

Prenotazioni: CUP Centro Unico Prenotazioni cup@bresciamusei.com; 030.2977833-834

Sabato 24 settembre, ore 15.30

LA NATURA DIPINTA TRA SIMBOLO E REALTÀ | VISITA GUIDATA PER ADULTI

Un itinerario per scoprire i significati e le simbologie di piante, fiori, essenze arboree, frutti nei dipinti antichi.

Appuntamento presso la biglietteria della Pinacoteca Tosio Martinengo

Costo: adulti € 10 comprensivo di ingresso e visita

Prenotazioni: CUP Centro Unico Prenotazioni cup@bresciamusei.com; 030.2977833-834

Domenica 25 settembre. ore 15.30

LA FORMA DEGLI ALBERI

Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

Gli alberi sono i guardiani della terra e garantiscono l’esistenza di ogni essere vivente. Impariamo a conoscerli e a scoprire le loro peculiarità morfologiche e i significati di cui, nel corso del tempo sono stati caricati, attraverso le splendide tele della Pinacoteca. In laboratorio poi prepareremo un vero e proprio gesto d’amore per il nostro pianeta!

Appuntamento presso la biglietteria della Pinacoteca Tosio Martinengo

Costo: adulti € 6.50; bambini € 4.50

Prenotazioni: CUP Centro Unico Prenotazioni cup@bresciamusei.com; 030.2977833-834

Domenica 25 settembre, ore 15.30

CONFERENZA | Due Leoni per la Leonessa.



Brescia 1889: Antonio Tagliaferri, Domenico Ghidoni, Davide Lombardi e i leoni colossali per Porta San Nazaro

Stefano Lusardi, conservatore Fondazione Ugo Da Como

L’incontro ripercorre le vicende di due inediti leoni in marmo di Mazzano, connessi a uno dei progetti di ammodernamento urbanistico progettato da Antonio Tagliaferri (1835-1909) per la città di Brescia e che coinvolse lo scultore Domenico Ghidoni (1857-1920) e il lapicida Davide Lombardi (1841-1923).

Le due sculture, recentemente donate dai discendenti Lombardi alla Fondazione Ugo Da Como vengono esposte, in forma temporanea e per la prima volta al pubblico, sulla Piazza antistante la Pinacoteca civica Tosio Martinengo, in dialogo con il Monumento a Moretto.

Presso la Sala Conferenze della Pinacoteca Tosio Martinengo

La partecipazione all’incontro è gratuita

Prenotazioni: CUP Centro Unico Prenotazioni cup@bresciamusei.com; 030.2977833-834