Nuova Art Collection Special Edition firmata dall’artista Gio Bressana per Inkiostro Bianco

Continua la collaborazione con l’artista bresciano Gio Bressana, inaugurata nel 2019 con la collezione di carte da parati Sang Réal, un itinerario raffinato attraverso le talentuose pennellate di un artista che trasforma qualsiasi superficie in una vera e propria opera d’arte.



La nuova collezione di carte da parati Reminiscenze firmata da Gio Bressana prosegue il percorso tracciato svelando una nuova tappa del viaggio: l’esplorazione del non-luogo, uno spazio quasi fatato dove l’incontro con la memoria rende persistente l’esperienza. Architetture erette e maestose erose dal tempo divengono non-luoghi nelle loro prospettive abbandonate, simbolo della solidità del tempo nella memoria dei ricordi. I nomi scelti dall’artista per le decorazioni appartengono alla tradizione Etrusca, estremamente misteriosa e ricca di legami con la natura. In particolare, i nomi degli dèi etruschi, ai quali le grafiche sono state intitolate, sono parte della memoria immortale della nostra storia e della nostra cultura. Il presente, raffigurato dalla natura che si insinua, diventa teatro di scene che rievocano momenti vissuti. L’evanescenza si fa presenza viva sulle pareti, il non-luogo diventa teatro della memoria.



Le nuove carte da parati trasportano in un mondo di mezzo quasi mistico in cui le architetture e il paesaggio raccontano di un passato glorioso, uno scenario che evoca il passaggio di presenze quasi sovrannaturali. La Special Edition Reminiscenze di Gio Bressana per Inkiostro Bianco celebra il potere dell’arte di restituire persistenza e concretezza a memorie passate riportate in vita sulle superfici che, da semplici decorazioni, diventano la cornice nella quale viaggiare con la mente verso i non-luoghi dei nostri ricordi. In occasione dell’uscita delle quattro nuove tele decorative, l’artista ha desiderato regalare al brand una rivisitazione cromatica di uno dei soggetti bestseller della precedente collezione di carte da parati: la grafica Ibis si tinge di rosa, una proposta glamour in linea con le tendenze moda.



Considerato il successo della scorsa edizione, Gio ha inoltre colto l’opportunità di proseguire il percorso sviluppando uno spin-off della precedente produzione inserendo la nuova grafica Enapay. Un richiamo alle tele d’ispirazione nobile e dalle forme classiche che si affiancano ad ambientazioni naturali e fantasiose. L’evoluzione di Sang Réal, attraverso questa novità, attenua le tinte vivide delle precedenti decorazioni quasi a volere simboleggiare un passaggio. Enapay assume le colorazioni tenui quasi intangibili del ricordo, una sorta di interludio che introduce al nuovo viaggio. La collezione Sang Réal, oltre alla nuova interpretazione aggiuntiva, è stata ricollocata in ambientazioni interamente rivisitate raccolte per l’occasione in un unico catalogo dedicato alla collaborazione con l’artista.



<< Sono orgoglioso di portare la bellezza della nostra tradizione artistica italiana in un progetto di interior decoration>> dichiara Bressana << La carta da parati è uno dei mezzi attraverso i quali concretizzo il mio sogno di offrire qualcosa di bello agli altri. E’ un tributo alla Bellezza per tutti. >>



Le Collezioni di Inkiostro Bianco confermano la volontà di mettere a disposizione di tutti l’opportunità di portare bellezza all’interno delle proprie vite. L’arte e le collaborazioni con artisti sono un mezzo per arrivare a consolidare il desiderio del brand che ha fatto di questo valore un proprio tratto distintivo. Inkiostro Bianco è emozione, creatività e innovazione. Un laboratorio di idee applicate all’interior design specializzato nella produzione di superfici continue, decorativi artistici e personalizzabili in carta da parati, rivestimenti in legno e altri materiali innovativi. Inkiostro Bianco è in grado di dare una veste completamente nuova a qualsiasi spazio offrendo soluzioni originali e versatili definendo un nuovo modo di fare progettazione: la creatività innovativa a disposizione dell’interior design.



<< Amiamo ciò che facciamo. E’ la passione che anima le nostre personalità creative. Vogliamo contagiare con il nostro creative thinking lasciando un segno indelebile negli occhi e nel cuore di chi apprezza e sceglie le nostre creazioni >>. Gio Bressana La sua opera è l'unico esempio italiano di arte immersiva nell'arredo. Gio Bressana realizza infatti affreschi e dipinge su qualunque superficie destinata a spazi abitativi, in prevalenza muri, tessuti, mobili, creando ambienti emozionali nel solco di una tradizione artistica profondamente radicata in Occidente. Le sue opere sono sempre destinate ad un luogo o spazio preciso e non sono replicabili. Lo stile attinge da tutto il bello che la storia ci ha tramandato, dal Rinascimento al Gotico e Barocco, fino al Neoclassico, senza soluzioni di continuità con il contemporaneo, utilizzando tecniche pittoriche antiche come i più moderni metodi e prodotti, per superare ogni ostacolo nella materia e per definire un linguaggio conosciuto, ma sempre nuovo e sorprendente.



La sua fama è ormai internazionale. Gio Bressana firma showroom delle griffe più famose, case private esclusive di capi di Stato; palazzi e alberghi i più prestigiosi in tutti i continenti. Hanno scelto Gio Bressana anche Roger Vivier, Fendi Home, Bentley Home, Roberto Cavalli, Scenoghraphic, SCIC Cucine d’Italia, Dorchester Collection, nell'ambito di un restauro milionario, e Tân Hoàng Minh Group per “Le Palais de Louis” ad Hanoi, in Vietnam. L'artista vive a Barbariga (Brescia), in un contesto bucolico dove trae continua ispirazione dalla natura come dalla cultura. Gio Bressana è il nuovo brand italiano dello stile abitativo nel mondo.