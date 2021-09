Ghost tour alla Rocca d'Anfo

Notte di indagini e misteri. Il Team H.H.M.T. grazie alle sue apparecchiature, accompagnerà i visitatori in una sessione di indagini, nei luoghi dove spiriti antichi ed inquieti, danno cenni della loro "presenza". Una serata all'insegna del paranormale.



L'evento avrà inizio alle ore 18:30 con una breve introduzione sugli studi condotti dal Team durante le sessioni di indagini all'interno del complesso fortificato e sui risultati raccolti.



In seguito i partecipanti, accompagnati dai ragazzi di H.H.M.T, suddivisi in gruppi, si sposteranno nei vari luoghi dove si sono verificati i misteriosi fenomeni.



Conclusione serata ore 24:00.



L'evento sarà a numero chiuso. Prenotazione online:



Oppure chiamare il numero : 3756221121

