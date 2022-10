Gavardo: Halloween al Museo Archeologico

Lunedì 31 ottobre dalle 20:30 alle 23 ritorna al Museo archeologico di Gavardo lo speciale evento serale “Dolcetto o reperto”, per festeggiare Halloween attraverso un suggestivo viaggio a ritroso nel tempo.



La tradizione di ricordare i defunti una volta l'anno ha radici millenarie: nell'antica Roma, per esempio, esistevano festività dedicate ai morti, chiamate Feralia.



Durante la serata in museo, organizzata in collaborazione con le operatrici didattiche de “La melagrana”, i partecipanti potranno scoprire i riti che i Romani praticavano durante queste feste, come…banchettare tra le tombe della necropoli o lanciarsi le fave alle spalle.



Naturalmente ci sarà spazio per giochi, attività creative e per il "dolcetto o reperto". A tutti i presenti, infine, verrà consegnato il certificato di impavido "acchiappa-larve".



L’evento, rivolto ai ragazzi dai nove agli undici anni, prevede un costo di partecipazione di 8 euro; è necessaria la prenotazione, da effettuarsi tramite il link presente sul sito web del MAVS.



Per altre informazioni è possibile chiamare ai numeri 0365.371474 (da lunedì a venerdì, dalle 9:30 alle 12:30) e 338.9336451, oppure scrivere a: info@museoarcheologicogavardo.it.