Gargnano: visite guidate a villa Bettoni

Villa Bettoni apre al pubblico per tour guidati. Direttamente affacciata sulle acque del lago di Garda, Villa Bettoni lascia da sempre a bocca aperta i suoi ospiti per i preziosi affreschi, le magnifiche sculture, gli eleganti giardini settecenteschi e la vista unica del lago di Garda. Sarà possibile visitare i giardini monumentali e gli interni del palazzo accompagnati da alcuni membri della famiglia Bettoni alla scoperta della storia della splendida dimora gardesana. Sono obbligatori prenotazione e acquisto on line dei biglietti. La visita dura 1 h.