Gardone Riviera: visita guidata al Vittoriale

Domenica 9 maggio la guida turistica abilitata Francesca Cargnoni propone una visita guidata al Parco del Vittoriale e al Museo D’Annunzio Segreto. Un’occasione da non perdere per conoscere al meglio lo straordinario complesso di Gardone Riviera ampio quasi 10 ettari. Il personale sanitario ha un'opportunità in più: l'ingresso gratuito al Parco.



Il Vittoriale è un luogo sorprendente, un monumento voluto da D’Annunzio per celebrare la propria vita di “poeta-soldato” e ricordare le vittorie della patria. Ogni angolo del Vittoriale è ricco di allegorie e simboli, e nel Parco, commenta Cargnoni , “ si percepisce la sublime fusione tra storia, poesia e natura voluta dal Vate” . “Per cogliere al meglio la genesi del Vittoriale e i suoi monumenti” , continua Cargnoni, “invito a seguirmi durante una visita guidata durante la quale conosceremo da vicino anche la vita avventurosa e licenziosa di D’Annunzio” .



La visita guidata inizia con il grande teatro e prosegue con l'Auditorium dove è appeso sulla cupola lo SVA, l’aeroplano biposto del Volo su Vienna del 9 agosto 1918. Il tour prosegue con il piccolo edificio dove è esposto il MAS (motoscafo anti sommergibile) usato da D’Annunzio durante l’impresa della Beffa di Buccari nel febbraio 1918, e continua sulla Nave Puglia, una grandiosa nave militare incastonata nel parco con la prua rivolta verso l’Adriatico. La visita guidata include anche il Mausoleo del Vate, il Laghetto delle Danze e i Giardini Privati. In conclusione si vedrà anche il Museo D’Annunzio Segreto per conoscere il lato più privato di D’Annunzio.



Francesca Cargnoni è guida turistica abilitata per la provincia di Brescia e non solo, esercita con regolare abilitazione anche a Verona e Mantova. Appassionata di arte e storia, opera nel turismo da una quindicina d’anni accogliendo sul Lago di Garda anche i visitatori di lingua tedesca.

Gallery