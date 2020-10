Lago di Garda: Tour dei castelli in barca la notte di Halloween

Sabato 31 ottobre, dalle 17 alle 21, le associazioni Brescia Eventi e Oj Eventi organizzano il tour dei castelli in barca sul Lago di Garda per la notte di Halloween, con degustazione vino a Bardolino.

Scrivono gli organizzatori: "La notte di Halloween deve essere diversa dalle altre, ecco perché ti proponiamo un tour in barca per accogliere la serata del 31 ottobre! Il territorio del Lago di Garda infatti è ricco di location adatte all’occasione, dai castelli arroccati alle numerose ville storiche. Un tour sull’acqua è il metodo migliore per poter vivere l’esperienza di un percorso completo. La partenza è prevista dal Porto di Sirmione, e prevede diverse tappe.

Il primo castello che si incontrerà è proprio il Castello Scaligero di Sirmione. Con i suoi merli, le mura e il ponte levatoio, caratterizza il borgo creando un panorama mozzafiato che farà da cornice alla prima parte del viaggio. Proseguendo, arriveremo al Castello Scaligero di Lazise. Stavolta si tratta di una rocca medievale. Nonostante la struttura attuale risalga al 1381, le origini si collocano nel IX secolo.

Ed eccoci finalmente diretti verso Bardolino. Dopo aver superato storie di assedi e battaglie, ci godremo un’ora di sosta nella patria del vino Bardolino. Non per niente, il programma prevede una degustazione del vino stesso presso il ristorante La Loggia Rambaldi, accompagnata dalla spiegazione di un sommelier e, ovviamente, da golosi stuzzichini.

Salutato Bardolino, arriviamo alla fine del tour. L’ultima tappa sarà il Castello Scaligero di Torri del Benaco, fortezza di origine romana risalente al X secolo. Questa la cartolina che ci riaccompagnerà verso il Porto di Sirmione, dove infine, ci saluteremo".