Gabriele Pezzaioli, il campione italiano di brewers cup, volerà a Chicago per vincere il titolo mondiale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Dopo la cornice dei Campionati Italiani organizzati a fine Gennaio durante il Sigep 2024 da SCA Italy (www.scaitaly.coffee), la delegazione italiana della Specialty Coffee Association che supporta la filiera del caffè e si impegna a promuovere i valori ambientali e culturali del settore e la qualità dello Specialty, è la volta dei Campionati Mondiali. I campionati mondiali si terranno allo Specialty Coffee Expo, evento dedicato al mondo del caffè a Chicago dal 12 al 14 aprile 2024: momento di condivisione e celebrazione del caffè, ma anche di competizione, poiché si sfideranno a colpi di tazzine i campioni nazionali nei rispettivi paesi di origine nelle categorie Brewers Cup e Cup Tasters. Una sfida importante e impegnativa che vede protagonista il giovane bresciano che rappresenta l’Italia. Gabriele Pezzaioli ha vinto il titolo italiano nella categoria di Brewers Cup, in cui tre giudici sensoriali devono assaggiare tre tazze identiche preparate da tutti i concorrenti, e lo ha vinto la prima volta in cui ha deciso di mettersi in gioco nelle competizioni nazionali.

La storia di Gabriele parte dal bar di famiglia a Brescia, Checchi Brunch&SpecialtyCoffee, in cui inizia a lavorare nei weekend: una caffetteria tradizionale in cui Gabriele apprende le basi del mestiere e il duro lavoro dietro al bancone che sarà lui successivamente a rivoluzionare, dopo anni di studio e formazione, con lo Specialty e le monorigini. Dopo aver frequentato la scuola alberghiera di Caterina de Medici nel settore cucina a Gardone Riviera, affascinato in particolare dalla Latte Art, si è avvicinato al mondo della formazione seguendo dapprima un corso in tale disciplina e successivamente, a partire dal 2017, seguendo il ciclo dei corsi di SCA Italy - da Roasting, a Barista e Sensory skills - per ampliare la sua sete di conoscenza e preparazione nell’ambito del caffè. Da sempre appassionato al mondo delle competizioni, Gabriele decide di iscriversi alla gara di Brewers che più lo appassionava e dopo aver superato le selezioni a Torino, è approdato al Sigep 2024 in cui è riuscito a portare il titolo a casa, nonostante fosse la sua prima volta sul palco delle competizioni: dopo l’emozione incredibile del titolo, oggi Gabriele si sta preparando per il mondiale di Chicago. “Non posso davvero descrivere la mia emozione e soddisfazione incontenibile, ci ho creduto dal primo momento e sono arrivato fino a qui. Consiglio a tutti di competere perché permette di conoscere tante persone e di metterti in gioco, di spingersi oltre, capire il mondo del caffè, come i prodotti possono essere impiegati, cosa c’è davvero dietro una singola tazzina di caffè, che è una filiera lunghissima, tantissimo lavoro e formazione. Andare a Chicago per me è incredibile e mi impegnerò al massimo per il titolo e per rappresentare il nostro Paese.” - commenta Gabriele Pezzaioli, Campione italiano Brewers Cup.