Franciacorta: Festival Rinascimento Culturale

Da venerdì 9 settembre a venerdì 28 ottobre è in programma la nona edizione del Festival Rinascimento Culturale.

Durante i 18 incontri nei comuni della Franciacorta verranno toccati temi appartenenti a vari ambiti come letteratura, scienza, filosofia, musica e storia. La rassegna vuole inoltre accendere i riflettori su aspetti di attualità, per esempio l’emergenza climatica, utilizzando l’interdisciplinarietà come chiave di lettura per comprendere questi tempi complessi.

Tutti gli appuntamenti avranno luogo alle ore 20.45. L’accesso è consentito solo con mascherina FFP2.