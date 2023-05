"La memoria della luce" allo Spazio Fondazione Negri

Pagine di storia locale ricostruite attraverso il fascino della fotografia in bianco e nero. Capitoli di vita quotidiana, dettagli di tradizioni, culture e abitudini che riemergono da fogli di carta dove immagini e testi si uniscono per raccontare il passato. "La memoria della luce", volume storico ideato da Pino Veclani, si presenta al pubblico come un'opera preziosa per custodire e tramandare la storia di Ponte di Legno.

Se ne parla anche giovedì 25 maggio, dalle 18.30, nello Spazio Fondazione Negri di Via Calatafimi 7/A a Brescia (ingresso libero). "La memoria della luce" vuole essere un omaggio alla storia di Ponte di Legno, attraverso la "firma" di Pino Veclani: la storia di Ponte di Legno, il suo paese, il nostro paese. La storia di quel piccolo agglomerato di case che negli anni ha saputo diventare località turistica centrale dell'arco alpino, senza mai dimenticare il bagaglio culturale che la caratterizza. Occasione unica per scoprirlo.