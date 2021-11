Lonato del Garda: apertura Fornaci Romane

A Lonato del Garda - dopo molti anni di campagne di restauro - è stata aperta al pubblico una delle sei fornaci romane scoperte nel 1985.



La visita consente di calarsi nell’epoca romana, di conoscere il basso Garda, il Benacus del I secolo d.C. che le famiglie aristocratiche delle città di Brescia e Verona elessero per i loro otia, i loro soggiorni, costruendo ville signorili lungo le sue sponde, come quelle di Sirmione, Desenzano e Toscolano, dando il via al successivo e progressivo insediamento di numerose ville rustiche, aziende agricole dell’epoca, sparse lungo le colline che circondano il basso lago, spesso in una posizione panoramica. Da ciò nacque l’esigenza di materiale da costruzione e la zona artigianale delle fornaci romane di Lonato, l’unica finora scoperta sul Garda, attiva tra I e II secolo d.C., servì sicuramente a questo: fornire non solo il materiale per l’edificazione di abitazioni, ville, edifici di culto, ma anche per le necessarie infrastrutture.



Per scoprire la storia e maggiori curiosità sul sito archeologico, è possibile visitare le fornaci romane tutte le domeniche di novembre e dicembre dalle 10:00 alle 17:00.



Tariffe di ingresso:



Intero: 2,00 €



(minori di 14 anni e maggiori di 65, possessori del biglietto di ingresso al complesso monumentale della Fondazione Ugo Da Como)