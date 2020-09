Visite in cantina, menù dedicati, percorsi e molto altro: questo il programma del 12-13 e 19-20 settembre con il Festival Franciacorta, un evento diffuso, dedicato alla scoperta del territorio. Cantine, ristoranti, produttori tipici e non solo daranno vita ad un fine settimana originale e ricco di iniziative da non perdere.