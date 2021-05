Ome: escursione “Yoga fra alberi e ruscelli”

Alla ricerca di un contatto con la Natura e di sensazioni legate agli alberi praticando lo Yoga



Escursione a carattere esperienziale su temi legati all'ambiente naturale attraversato e agli alberi, con lezione di Yoga a cura dell'insegnante Lucia Zanetti.



Quota di partecipazione: 20 €/persona adulti (non adatta ai bambini)



Prenotazione obbligatoria entro venerdì 21 maggio 2021 con compilazione modulo di iscrizione PDF qui (in cui sono indicate in dettaglio tutte le informazioni):

https://www.emozionenatura.it/pdf/Adesione-Escursione-Yoga-Ome.pdf

o con iscrizione online in questa pagina (il modulo in PDF va comunque stampato e firmato): https://www.emozionenatura.it/lnp/iscrizione-escursione.htm



Per qualsiasi informazione contattare:

Roberto Ciri – Guida Ambientale Escursionistica (titolato Aigae n. tessera LO601) 328/3874163 – info@emozionenatura.it

Lucia Zanetti (istruttrice Yoga Acsi e Coni) 392/6550789 – lucia_zanetti@libero.it



Parco delle Conifere di Ome

Lunedì 24 maggio 2021 - ore 15-19