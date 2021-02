"Elly in jazz": esce il nuovo album della giovane artista bresciana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

Una raccolta di standard Jazz reintrepretati dalla giovane artista bresciana in un live acustico in studio disponibile in tutti i digital stores da martedì 23 febbraio 2021. Già nota nel panorama della musica italiana per avere all'attivo due album studio e 6 singoli di brani inediti di musica leggera.



La sua innata passione per la musica ed i suoi studi, la portano oggi a proporre questo album sapendo di misurarsi con i più grandi autori ed interpreti del jazz, una scelta non obbligata e nemmeno facile ma dettata dall'amore per la musica che da sempre l'ha spinta, attraverso ricerca e studio, ad esplorarla a 360 gradi.



Ormai prossima alla Laurea in canto, armonia e composizione jazz al Conservatorio Luca Marenzio di Brescia, Elly, artista eclettica classe 1998, alla maniera di Ella Fitzgerald e Joe Pass, si propone al pubblico con questo nuovo disco per ridisegnare il suo nuovo viaggio musicale accompagnata da un giovane e talentuoso chitarrista, Alessandro Biasi e da Boris Savoldelli, artista già noto al grande pubblico sia in Italia che nel resto del mondo per i suoi numerosi lavori discografici, collaborazioni e la sua chiara fama votata al Jazz e alla sperimentazione. Registrato presso l'Associazione Artistico Musicale l'Ottava di Brescia da Max Comincini, l'album raccoglie 11 tracce più una bonus track “Piccoli Dettagli”, inedito scritto dalla stessa Elly.