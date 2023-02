Desenzano: l'arte di usare le parole, incontro con Vera Gheno

Vera Gheno è una sociolinguista e saggista, specializzata in comunicazione digitale. Collaboratrice dell'Accademia della Crusca e dal 2012 ne cura l'account Twitter. Insegna all’ Università di Firenze e ha pubblicato diversi saggi che hanno saputo catalizzare l’interesse del pubblico attorno alle tematiche linguistiche.

Tra i sui libri più noti: Tienilo acceso. Posta, commenta, condividi senza spegnere il cervello (Longanesi, 2018, con Bruno Mastroianni), Potere alle parole. Perché usarle meglio (Einaudi, 2019), Prima l'italiano. Come scrivere bene, parlare meglio e non fare brutte figure (Newton Compton, 2019), Trovare le parole. Abbecedario per una comunicazione consapevole (Gruppo Abele, 2021), Le ragioni del dubbio. L'arte di usare le parole (Einaudi, 2021).



Vera Gheno indaga i meccanismi della meravigliosa lingua italiana, e lo fa con leggerezza e cura. Nelle sue pagine ricorda la responsabilità che ognuno di noi ha in quanto parlante, e insegna innanzitutto i valori del dubbio e della riflessione che devono accompagnare ogni formulazione di concetti. Ma anche del silenzio, perché talvolta, dopo aver dubitato e meditato, può anche succedere che si decida, saggiamente, di non avere nulla da dire.