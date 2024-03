Desenzano: Street Workout

Dopo il grande successo dello scorsa stagione, Street Workout torna sul Lago di Garda con il Patrocinio del Comune di Desenzano del Garda!

Due ore di benessere e divertimento, accompagnato da istruttori specializzati in una camminata con musica in cuffia ed esercizi di ginnastica funzionale, zumba, yoga e Thaifit nella splendida cornice del lago. Un’esperienza unica di libertà, gioia di vivere e benessere da condividere con i tuoi amici. Camminata non competitiva alla portata di tutti, grandi e piccoli. Dog friendly.



Info:

Punto d'incontro: Spiaggia d'Oro Desenzano del Garda

Accrediti ore 9.00 - partenza ore 10.00

Il costo è di 20€ .Bambini Gratis fino 8 anni- ridotto da 9 a 14 anni 15€

Prenotazioni: https://eventi.streetworkout.fit/evento/street-workout-lago-di-garda/

Info whatsapp: 351 8518280