Desenzano: mercatino micioso

Sabato 9 dicembre e domenica 10 Dicembre il consueto mercatino natalizio micioso. Troverete oggettistica natalizia e miciosa, fatta a mano dalle volontarie, accessori, bijoux, idee regalo anche per i vostri amici pelosi e tante golosità. Potrete inoltre acquistare i meravigliosi calendari miciosi 2023 e i panettoni artigianali dell’associazione (su prenotazione). Non può mancare inoltre il nostro bellissimo calendario micioso 2024 con protagonisti felini e umani, quest’anno insieme contro ogni discriminazione al grido di “Al tuo gatto non interessa chi sei, lui ti ama (o ti odia) comunque”.

Tutto il ricavato sarà devoluto all’Associazione R.A.F. Rifugio Animali Felici che si occupa della cura e gestione del Gattile intercomunale di Desenzano, Sirmione e Montichiari e delle colonie feline. Inoltre potrete visitare il gattile (senza appuntamento) e conoscere i nostri ospiti miciosi.

Vi daremo tutte le informazioni su adozioni, volontariato e sulla nostra associazione. Ci saranno anche molte novità ed eventi a sorpresa.