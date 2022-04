Desenzano: market tour in motoscafo

Ti piacerebbe fare shopping fra le bancarelle di uno dei mercati tra i più belli del Garda? Allora non puoi perderti il Mercato settimanale di Desenzano del Garda! E perché non raggiungerlo direttamente in barca? Sali a bordo di uno dei nostri motoscafi che ti porterà direttamente ad uno dei mercati più belli e tradizionali presenti sul territorio, quello di Desenzano! Qui avrai ben 2 ore a tua disposizione per perderti tra gli acquisti, i profumi e i colori delle bancarelle. Prima dell’arrivo al mercato di Desenzano navigheremo costeggiando la bellissima penisola di Sirmione per ammirare i punti più caratteristici come la Villa di Maria Callas, il centro benessere Aquaria, le Grotte di Catullo e sorgente sulfurea Boiola. Vi attendono molte bancarelle dove fare acquisti: alimentari, abbigliamento, frutta e verdura, prodotti del territorio e gastronomia!!

Il Market tour è organizzato tutti i martedì, la partenza è prevista alle ore 10:30 dal nostro punto di imbarco a Sirmione, Lungolago Armando Diaz per poi fare rotta verso Desenzano, dove arriveremo verso le ore 11:00. Il rientro a Sirmione sarà alle ore 13:00 con ritrovo presso il porto di Desenzano, Lungolago Cesare Battisti. Tutti i martedì da Aprile a Settembre. Partenze ore 10:30 con ritorno ore 13:00 Ritrovo: Sirmione, Lungolago Armando Diaz. Durata: 3 ore.