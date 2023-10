Desenzano: incontro-dibattito sulla Ciclovia del Garda a Palazzo Todeschini

Il Coordinamento Interregionale per la Tutela del Garda invita ad un incontro-dibattito sulla Ciclovia del Garda, con la presentazione dei progetti e la discussione delle criticità.

L'evento è in programma sabato 21 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, a Palazzo Todeschini (Sala Pelèr) in via Porto Vecchio 36 a Desenzano Del Garda.

Modera l'incontro Rossana Bettinelli, Presidente di Italia Nostra Brescia. Relatori: Paolo Ciresa, per il tema "La ciclovia del Garda: costi, sicurezza e alternative"; Marina Bonometti, "Il tratto trentino, una sfida temeraria"; Manuela Baldracchi, "Il paesaggio sfregiato; Alberta Cazzani, "Il progetto esecutivo Sirmione-Gardone Riviera".